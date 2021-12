Công an TP.HCM: Hoài Linh không có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản

Liên quan đến đơn tố giác nghệ sĩ Hoài Linh ăn chặn tiền từ thiện, Công an TP.HCM kết luận không có sự việc phạm tội nên không khởi tố vụ án.

Ngày 22/12, một nguồn tin của Zing xác nhận Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có kết luận về việc giải quyết đơn của 4 cá nhân tố giác ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh) có hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi tiếp nhận đơn, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã kiểm tra, xác minh theo trình tự pháp luật.

“Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự”, thông báo của Công an TP.HCM nêu.

Ngoài ra, VKSND TPHCM cũng có kết luận cho rằng quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM là có căn cứ, đúng pháp luật.

Trong đợt lũ ở miền Trung vào cuối năm 2020, nghệ sĩ Hoài Linh đã đứng ra kêu gọi ủng hộ. Hôm 11/11/2020, Hoài Linh công bố nhận được hơn 13 tỷ đồng từ thiện. Tuy nhiên, nghệ sĩ hài đã chậm trễ trong việc giải ngân, gây ra nhiều bức xúc trên mạng xã hội.

Ngày 5/6, nghệ sĩ Hoài Linh đăng tải video giải trình về hoạt động kêu gọi từ thiện, đồng thời gửi lời xin lỗi, sau đó gấp rút giải ngân.