Công an TP.HCM đẩy nhanh việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip

Ngày 11/3, Công an quận Bình Tân, TP.HCM, lập tổ lưu động cấp căn cước công dân gắn chip tại trụ sở khu phố 16, phường Bình Trị Đông. Một cán bộ cho biết việc cấp thẻ CCCD có gắn chip được triển khai cả ngày lẫn đêm, kể cả ngày cuối tuần.

Do số lượng người dân đến đông, cảnh sát khi phát phiếu sẽ đính kèm mốc thời gian. Có người bốc số từ chiều nhưng cảnh sát khuyên nên ra về đến tối thì quay lại làm.

Kế hoạch của Bộ Công an, đến trước ngày 1/7, cả nước sẽ hoàn thành kế hoạch cấp 50 triệu căn cước công dân (CCCD). Để kịp tiến độ đề ra, Công an TP.HCM đã triển khai đến các đơn vị nghiệp vụ và công an quận, huyện làm việc xuyên suốt từ thứ hai đến chủ nhật, kể cả buổi tối.

Theo Công an TP.HCM, TP hiện có gần 4,2 triệu nhân khẩu thường trú và tạm trú, từ 14 tuổi trở lên nằm trong diện cấp CCCD. Tính đến ngày 10/3, Công an TP đã thu nhận gần 129.000 hồ sơ cấp đổi CCCD gắn chip cho người dân.