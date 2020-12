Công an TP.HCM đang truy nã 2.870 tội phạm

"TP.HCM xuất hiện nhiều băng nhóm, đối tượng hình sự từ nơi khác đến cấu kết để hình thành băng nhóm hoạt động có tổ chức", Phó giám đốc Công an TP.HCM cho hay.

Sáng 25/12, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới trên địa bàn TP.HCM.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc Công an TP.HCM, nhận định tội phạm về trật tự xã hội hiện nay có xu hướng trẻ hóa và khuynh hướng sử dụng bạo lực, liều lĩnh.

Theo tướng Nhàn, trong 10 năm qua, TP.HCM đã xảy ra hơn 51.000 vụ phạm pháp hình sự về xâm phạm trật tự xã hội. Trong đó, Công an TP phát hiện, xử lý gần 17.000 vụ vi phạm về kinh tế, 15.400 vụ liên quan tội phạm ma túy, gần 8.000 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Công an triệt phá 622 tổ chức hoạt động mại dâm, bắt 2.907 người tổ chức, môi giới, mại dâm.

"Số đối tượng bị truy nã liên quan đến xâm phạm trật tự xã hội đang được công an truy bắt là 2.870 người. Trên địa bàn cũng xuất hiện nhiều băng nhóm, đối tượng hình sự từ nơi khác cấu kết để hình thành băng nhóm hoạt động có tổ chức", Phó giám đốc Công an TP.HCM thông tin.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc Công an TP.HCM. Ảnh: H.T.

Ông Đinh Thanh Nhàn cho hay tại TP.HCM, tội phạm tham nhũng, chức vụ xảy ra chủ yếu ở các lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước. Công an TP đã phát hiện, điều tra và xử lý 235 vụ, số tài sản tham nhũng cần được thu hồi là gần 1.500 tỷ đồng ; hiện đã thu hồi trong giai đoạn điều tra là hơn 734 tỷ đồng .

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn cho biết tình hình tội phạm tại TP.HCM còn diễn biến phức tạp do tác động của dịch Covid-19 khiến kinh tế phục hồi chậm, thất nghiệp gia tăng.

Ngoài ra, sự tác động tiêu cực bởi văn hóa phẩm độc hại, kích động, bạo lực, làm ảnh hưởng nhận thức, dẫn đến hành vi phạm tội, tệ nạn xã hội, nhất là số thanh thiếu niên không có việc làm ổn định.

"Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là tội phạm mạng còn gia tăng, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới với thủ đoạn tinh vi dưới nhiều vỏ bọc, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia", ông Đinh Thanh Nhàn dự báo.

Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết thời gian tới, công an TP tiếp tục nâng cao tính chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tránh các loại tội phạm. Ông cũng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành liên quan để giải quyết cơ bản tệ nạn ma túy, cờ bạc và tệ nạn xã hội khác.