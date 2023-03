Công an TP.HCM chỉ đạo điều tra vụ phụ huynh bị lừa 'con đang cấp cứu'

Sau nhiều vụ phụ huynh bị lừa tiền khi được thông báo "con đang cấp cứu", Công an TP.HCM chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ sớm điều tra, làm rõ.

Liên quan đến vụ nhiều phụ huynh bị lừa đảo, ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp với công an các quận huyện và TP Thủ Đức khẩn trương điều tra làm rõ.

Ban giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu các đơn vị phải tiếp nhận tin báo của phụ huynh bị lừa, lấy lời khai cụ thể; đồng thời, phối hợp với nhà trường, cơ quan chức năng tuyên truyền tới người dân để kịp thời phòng chống và ngăn chặn loại tội phạm lừa đảo trên không gian mạng này.

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM cảnh báo người dân khi nhận thông tin về việc người thân đang bị tai nạn, thì cần bình tĩnh, liên hệ cơ quan, công ty, trường học nơi người thân đang công tác, làm việc, học tập để kiểm tra, kiểm chứng thông tin. Trường hợp không có căn cứ rõ ràng, người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ để phòng ngừa việc bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản,

Ngoài ra, khi bị lừa đảo hoặc phát hiện những người có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ trực ban Công an TP.HCM qua số điện thoại 069.3187.344; Trực ban Phòng Cảnh sát hình sự qua số điện thoại 069.3187.200, để cung cấp thông tin, phối hợp công an nhanh chóng điều tra, xử lý.