Công an TP.HCM: 'Cấp CCCD gắn chip cho người dân thường trú trước'

Công an TP.HCM cho biết trước mắt sẽ cấp CCCD gắn chip cho người dân có hộ khẩu thường trú, sau khi hoàn thành sẽ cấp cho nhân khẩu tạm trú.

Chiều 18/3, Công an TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD gắn chip cho người dân trên địa bàn.

Chủ trì tại cuộc họp, thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết Công an TP thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an trong việc thực hiện cấp CCCD cho người dân, tiến tới đạt tỷ lệ cấp 4,1 triệu CCCD theo chỉ tiêu do Bộ Công an đề ra cho địa phương này.

Thiếu tướng Trần Đức Tài cho biết TP.HCM cơ bản xây dựng được nguồn nhân lực và thiết bị làm CCCD gắn chip. Ảnh: Hoàng Giám.

Thiếu tướng Tài đánh giá đến thời điểm hiện tại, TP.HCM cơ bản thực hiện bước đầu, xây dựng được nguồn nhân lực và trang thiết bị. Công tác tập huấn được triển khai từ TP đến phường xã, thị trấn.

“Thời gian này là cao trào nên chúng tôi rất cần sự đồng hành, chia sẻ, góp sức của các cơ quan truyền thông và đặc biệt là sự ủng hộ của người dân - là những người có quyền lợi, nghĩa vụ trong việc này”, Phó giám đốc Công an TP.HCM chia sẻ.

Thượng tá Huỳnh Thị Thu Trang, Phó phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM (PC06) cho biết TP.HCM được Bộ Công an quan tâm, đặt chỉ tiêu hoàn thành việc cấp 4,1 triệu CCCD có gắn chip. Trong đó, Công an TP.HCM phải cấp cho 2,7 triệu nhân khẩu thường trú và 1,4 triệu nhân khẩu tạm trú.

Đến thời điểm hiện tại, Công an TP đã tiếp nhận 212.510 hồ sơ cấp CCCD gắn chíp, đạt tỷ lệ 5,1%. Công an đã hoàn thành 41.288 thẻ CCCD gắn chip để trả cho công dân.

Thượng tá Huỳnh Thị Thu Trang cho biết Công an TP đã tiếp nhận 212.510 hồ sơ cấp CCCD gắn chíp. Ảnh: Hoàng Giám.

Từ đây đến 30/4, Công an TP sẽ đẩy mạnh việc cấp CCCD, tập trung toàn lực lượng phấn đầu hoàn thành mục tiêu Bộ Công an đặt ra.

Trước mắt, địa phương này sẽ cấp thẻ CCCD gắn chip cho những người dân thường trú đủ 14 tuổi chưa được cấp CCCD; trường hợp đang sử dụng CMND 9 số; người đã có CCCD, CMND 12 số nhưng hết hạn sử dụng, mất, có thay đổi về thông tin nhân khẩu cần phải cấp lại thẻ CCCD. Đối với công dân đang sử dụng CMND 12 số, CCCD mã vạch còn giá trị sử dụng vẫn tiếp tục sử dung đến khi thẻ hết giá trị.

Sau khi hoàn thành, Công an TP.HCM sẽ cấp cho các nhân khẩu tạm trú. Bên cạnh đó, đơn vị này khuyến khích người dân tạm trú có hộ khẩu thuộc các tỉnh thành ở gần TP.HCM thì về địa phương để làm CCCD.

Theo bà Trang, thẻ CCCD gắn chip có nhiều ưu điểm hơn so với thẻ CCCD dùng mã vạch, có thể tích hợp hơn 30 loại giấy tờ khác nhau, phục vụ cho công dân giao dịch với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế xã hội mà không cần phải mang theo nhiều loại giấy tờ như hiện nay.

Ngoài ra, thượng tá Trang khẳng định chip gắn trên thẻ CCCD không có chức năng định vị, theo dõi để xác định vị trí của công dân. Khi công dân mất thẻ hoàn toàn không bị lộ lọt thông tin cá nhân. Đồng thời, thẻ CCCD rất khó để làm giả.