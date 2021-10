Công an TP.HCM cảnh báo nạn cướp giật gia tăng sau khi nới giãn cách

Cảnh sát TP.HCM tuần tra trong ngày đầu nới lỏng giãn cách

Công an TP.HCM sẽ tăng cường tuần tra liên tục trên đường trong thời gian tới để kiểm soát an ninh trật tự và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.