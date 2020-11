Công an TP.HCM bắt 545 nghi phạm trong một tháng

Trong một tháng mở cao điểm bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, Công an TP.HCM nổ lực kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, bắt 545 nghi phạm.

Ngày 3/11, Công an TP.HCM thông tin đến báo chí tình hình một tháng mở cao điểm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp.

Công an bắt kẻ trộm két sắt cửa hàng FPT hôm 29/10. Ảnh: Công an cung cấp.

Thượng tá Thái Thanh Xuân, Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM cho biết số vụ cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản giảm. Án cờ bạc và môi giới mại dâm được tăng cường triệt phá (tăng 175% so với liền kề). Công an TP.HCM khám phá nhanh 268 vụ phạm pháp hình sự, bắt 545 nghi phạm. Tình hình tai nạn giao thông, cháy nổ giảm so với cùng kỳ.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM biểu dương các đơn vị bảo đảm an ninh trật tự, nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI.

Người đứng đầu Công an TP.HCM yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình liên quan Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, quản lý chặt chẽ hoạt động thông tin từ nay đến sau khi Đại hội kết thúc; tổ chức đấu tranh, phản bác, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.