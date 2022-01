Công an TP.HCM: Bà Phương Hằng tự nguyện cho ông Võ Hoàng Yên 183 tỷ

Công an TP.HCM cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng biết ông Võ Hoàng Yên cần tiền xây dựng, sửa chữa chùa và làm từ thiện nên tự nguyện cho người này 183 tỷ đồng.

Ngày 15/1, Công an TP.HCM thông tin về quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với việc bà Nguyễn Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an TP.HCM, trong thời gian quen biết, thấy ông Yên đang cần tiền để xây dựng, sửa chữa chùa và làm từ thiện nên bà Hằng đã tự nguyện cho người này số tiền hơn 183 tỷ đồng . Sau đó, bà Hằng nghi vấn ông Yên không minh bạch trong việc làm từ thiện nên đã làm đơn tố cáo.

Quá trình điều tra đến nay, Công an TP.HCM cho rằng không có căn cứ chứng minh việc ông Yên đưa ra thông tin gian dối để bà Hằng tin tưởng mà giao tiền, cũng không có căn cứ ông sử dụng số tiền vào mục đích bất hợp pháp, gian dối nhằm chiếm đoạt. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định sự việc không có dấu hiệu tội phạm.

Trước đó, ngày 3/3/2021, bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM. Trong đơn, bà Hằng thông tin việc vợ chồng bà biết ông Yên có các hoạt động chữa bệnh và từ thiện. Trong một lần ông Yên khám chữa bệnh ở Bình Dương, vợ chồng đại gia này đã tiếp xúc. Sau đó, họ hỗ trợ ông Yên xây chùa, ủng hộ người dân chịu ảnh hưởng của bão lụt.

Thời gian này, ông Yên tâm sự việc thiếu nợ nhiều người khi xây dựng chùa, hoạt động thiện nguyện, chữa bệnh miễn phí, trồng thuốc... Bà Hằng cho biết do cảm kích nên đã chuyển nhiều khoản tiền cho ông Yên để ông này trả nợ và làm thiện nguyện.

Bà Hằng cho rằng khi tìm hiểu, vợ chồng bà phát hiện ông Yên không xây chùa, hoạt động thiện nguyện và trồng thuốc như đã nói. Do đó, bà tố cáo ông Yên lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỷ đồng .

Ngày 18/7/2021, Công an TP.HCM tạm đình chỉ điều tra vụ việc do hết thời hạn kiểm tra, xác minh nhưng chưa có kết luận giám định. Sau khi có kết quả giám định các chữ ký, chữ viết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phục hồi việc điều tra, xác minh đơn tố giác vào ngày 24/9/2021.