Công an TP Thủ Đức cảnh báo về tội phạm mua bán người

Trong khuyến cáo đưa ra, Công an TP Thủ Đức cho biết các nạn nhân của tội phạm mua bán người thường bị đánh đập, cưỡng bức lao động, bị ép buộc bán dâm, làm nô lệ tình dục.

Theo Công an TP Thủ Đức (TP.HCM), tình trạng mua bán người đang diễn biến phức tạp, xảy ra phổ biến ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc ít người. Việc này tập trung ở các tuyến biên giới như Campuchia, Trung Quốc, Lào thông qua các lĩnh vực như cho nhận con nuôi, xuất khẩu lao động, đẻ thuê, làm thuê, thăm thân nhân, du lịch, kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Thủ đoạn của tội phạm là lợi dụng sự thiếu hiểu biết, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn của người dân. Tiếp cận nạn nhân thông qua mạng xã hội, kẻ xấu kết bạn làm quen, giả yêu đương dẫn qua biên giới tham quan du lịch.

Ngoài ra, tội phạm còn có thủ đoạn hứa hẹn tìm việc nhẹ, lương cao để dẫn dụ qua bên kia biên giới làm việc; giả công an, bộ đội biên phòng tạo lòng tin để dẫn qua bên kia biên giới; thiết lập các trang mạng làm thủ tục cho nhận con nuôi, tìm phụ nữ mang thai và đưa ra nước ngoài sinh con để bán trẻ sơ sinh. Bên cạnh đó, kẻ xấu còn bắt cóc phụ nữ, trẻ em đưa ra nước ngoài bán.

Cao Sỹ Huy, kẻ cùng đồng bọn đưa 50 người vượt biên trái phép sang Campuchia, đã đến cơ quan công an đầu thú hôm 31/8.

Theo Công an TP Thủ Đức, hậu quả của tội phạm buôn bán rất khó lường. Các nạn nhân bị đánh đập, hành hạ, cưỡng bức lao động; bị ép buộc bán dâm, nô lệ tình dục; bị bán làm vợ trái ý, đẻ thuê; bị lấy nội tạng; bị ép đưa tiền chuộc nếu muốn về Việt Nam.

Công an TP Thủ Đức đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ mình và người thân trước thủ đoạn mua bán người; tích cực tuyên truyền để mọi người cùng cảnh giác, tham gia đấu tranh và tố giác tội phạm này. Khi phát hiện tội phạm mua bán người, người dân hãy tố giác ngay đến công an gần nhất hoặc Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức qua số điện thoại 02838.966.109.