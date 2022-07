Công an TP Thủ Đức bắt băng gây ra hàng chục vụ trộm xe máy

Sau nhiều ngày điều tra, Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã khám phá, bắt giữ băng nhóm chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe máy.

Trong quá trình đấu tranh, bắt giữ các đối tượng và khám xét nơi ở, công an thu giữ hơn 20 chiếc xe máy và nhiều tang vật liên quan đến hoạt động trộm cắp tài sản.

Băng trộm ẩn náu trong khách sạn

Theo Đội cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức, trong quá trình nắm địa bàn, trinh sát phát hiện sau khi đại dịch Covid-19 qua đi, cuộc sống của người dân trở lại bình thường, thì bọn tội phạm trộm cắp cũng manh nha hoạt động trở lại.

Nhằm để giữ gìn an ninh trật tự địa bàn, không để đời sống của người dân bị đảo lộn do bọn trộm cắp hoành hành, Đội cảnh sát hình sự đã xin ý kiến lãnh đạo Công an TP Thủ Đức tập trung lực lượng để truy lùng, bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản. Sau đó thì các trinh sát, hình sự đặc nhiệm đã liên tục tổ chức tuần tra, kiểm tra những tụ điểm nhạy cảm như: quán cà phê, nhà nghỉ, khách sạn… để nắm tình hình tội phạm.

Trong lúc các lực lượng đang mở chiến dịch cao điểm tấn công bọn tội phạm trộm cắp trên địa bàn Thủ Đức, thì liên tiếp nhận được tin báo trong những ngày cuối tháng 6, xảy ra các vụ trộm cắp xe máy tại nhiều phường: Thảo Điền, Linh Chiểu, Long Bình, Tăng Nhơn Phú B.

Lập tức Đội cảnh sát hình sự tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra quyết liệt hơn tại các địa bàn trọng điểm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, trinh sát phát hiện có nhóm đối tượng tình nghi liên quan đến hoạt động trộm cắp tài sản đang ẩn náu trong một khách sạn ở phường Bình Trưng Tây, trinh sát đã tiếp cận mật phục theo dõi chờ thời cơ bắt trọn ổ.

Đến 8h30 ngày 29/6, khi thời cơ đã chín mùi, Đội Cảnh sát hình sự Công TP Thủ Đức phối hợp Công an phường Bình Trưng Tây tiến hành kiểm tra khách sạn Song Hoa, phát hiện 2 đối tượng do Nguyễn Hoàng Phi (SN 1995, ngụ ấp Cát Lái, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, có 3 tiền án về trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có) và Hoàng Ngọc Mạnh (SN 1997, ngụ ấp Láng Lớn, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy) và một số đối tượng bị tạm giữ khi đang phê ma túy.

Qua đấu tranh, Nguyễn Hoàng Phi và Hoàng Ngọc Mạnh đã khai nhận, khoảng 1h ngày 29/6, Mạnh gọi điện cho một đối tượng tên Tý Bầu (chưa rõ lai lịch) rủ đi trộm xe máy bán lấy tiền tiêu xài, hẹn gặp nhau tại khách sạn Song Hoa để bàn bạc. Sau đó thì Mạnh điều khiển xe Honda Winner, biển số: 59X3-002.32 đến khách sạn Song Hoa.

Vào phòng số 104 của khách sạn thì ở đây có Nguyễn Hoàng Phi, Hoàng Duy Quân (SN 1997, ngụ phường Linh Đông, TP Thủ Đức) và Nguyễn Thanh Tuyền (SN 1995, phường Bình Trưng Tây) để chờ Tý Bầu đến. Khoảng một lúc sau, Tý Bầu đến cùng với một thanh niên. Sau hồi bàn bạc, cả nhóm lên xe rảo quanh khắp đường phố tìm tài sản lấy trộm, riêng Tuyền ngủ lại khách sạn.

Các đối tượng và tang vật.

Khi đến đoạn đường Hoàng Hữu Nam thì xe của Quân và Phi bị bể lốp nên quay lại khách sạn. Mạnh tiếp tục chở Tý Bầu và bạn của Tý Bầu về phường Thảo Điền. Lúc đến trước nhà số 12/2, đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Mạnh phát hiện xe Honda Wave BS: 52T4-2442 của anh Phạm Huy Nam (SN 1988) đang dựng trong sân nhà, cửa cổng không khóa. Mạnh dừng xe lẻn vào lấy trộm rồi cùng Tý Bầu điều khiển xe đi phía sau dùng chân đẩy xe Mạnh vừa trộm về khách sạn Song Hoa. Tại đây, Phi ngã giá mua xe 5 triệu đồng. Sau khi chia tiền cho các đối tượng, Mạnh và đồng bọn tiếp tục ở lại khách sạn thì bị công an vào kiểm tra bắt giữ.

Gây ra hàng chục vụ trộm

Qua điều tra mở rộng, công an cũng tạm giữ Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1993, quê xã Tuân Tức, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) vì có liên quan đến băng nhóm trộm cắp trên.

Trong quá trình điều tra, nhận thấy hành vi trộm cắp tài sản của các đối tượng Phi, Mạnh, Quân và Tuấn rất chuyên nghiệp, hơn nữa nhóm này đều nghiện ma túy nên nhiều khả năng chúng chính là thủ phạm của hàng loạt vụ trộm xảy ra trong thời gian gần đây ở Thủ Đức nên lãnh đạo Công an TP Thủ Đức đã chỉ đạo các điều tra viên tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Sau 3 ngày đấu tranh khai thác, nhóm đối tượng trên đã khai nhận hàng loạt vụ trộm cắp tài sản khác. Điển hình là khoảng 1h ngày 19/6, Phi, Mạnh, Quân và Tý Bầu hẹn gặp nhau tại khách sạn Song Hoa để bàn bạc rồi cùng nhau đến đường Trần Ngọc Diện (Khu phố 1, phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức) lấy trộm xe Honda WinnerX biển số: 59B1-695.86 của anh Nguyễn Thân Vương (SN 2000) rồi đem về tập kết tại khách sạn Song Hoa. Tại đây, Mạnh đề nghị được mua lại xe này với giá 6 triệu đồng thì được cả bọn đồng ý.

Kế đó, vào khoảng 20h30 ngày 26/6, Quân điều khiển xe Yamaha Exciter (không rõ biển số, mượn của Nguyễn Hoàng Phi) chở Tuấn đến cư xá La San (Khu phố 2, phường Linh Chiểu, TP.Thủ Đức) lấy trộm xe Honda Wave biển số: 47E1-082.70 của anh Phan Sỹ Đạt rồi đem về khách sạn Song Hoa.

Ngoài các vụ trộm trên, băng nhóm này khai nhận đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe máy của người dân trên địa bàn Thủ Đức và các địa bàn lân cận. Thủ đoạn của nhóm này là sử dụng các loại đoản bẻ khóa chuyên nghiệp, trước khi “ăn hàng” chúng đều hẹn nhau tập kết tại khách sạn Song Hoa để phân công vai trò cụ thể cho từng tên.

Mỗi khi lấy được xe đều mang về tập kết ở khách sạn rồi đem đi bán hoặc cầm cố lấy tiền mua ma túy sử dụng, trả tiền phòng khách sạn và chia nhau tiêu xài cá nhân. Trong quá trình điều tra, khám xét nơi ở của các đối tượng công an thu giữ hơn 20 chiếc xe máy các loại.

Hiện nay, do có nhiều nạn nhân chưa đến cơ quan công an trình báo, Công an TP Thủ Đức đề nghị những ai là bị hại của băng nhóm này hãy nhanh chóng đến Đội cảnh sát hình sự, số 9 đường song hành xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức để trình báo.