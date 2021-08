Công an TP Sơn La thu giữ 18 bình khí cười tại quán karaoke

Lực lượng công an phát hiện tại quầy lễ tân có một số bình kim loại chuyên dụng chứa khí nén, nghi là khí N2O (khí gây cười) và một số túi đựng bong bóng bay.

Ngày 18/8, tổ công tác Đội An ninh và đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an thành phố Sơn La, phối hợp với Công an phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn phường Chiềng Sinh.

Quá trình kiểm tra tại quán karaoke 555 thuộc tổ 1, phường Chiềng Sinh, lực lượng công an phát hiện tại quầy lễ tân có một số bình kim loại chuyên dụng đựng khí nén, nghi là bình chứa khí N2O (khí gây cười) và một số túi đựng bong bóng bay. Qua kiểm tra có 18 bình khí, trọng lượng từ 11,4 đến 11,6 kg và 14 túi với 705 quả bóng bay.

Kiểm đếm số lượng bình khí và bóng bay.

Quá trình làm việc, anh Ngô Văn Thuận, quản lý quán karaoke 555 cho biết thời gian qua, quán nghỉ để phòng chống dịch Covid-19, sau đó có đưa chìa khóa quán cho Dương Như Thế (28 tuổi, ở bản Dửn, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La) để thỉnh thoảng đến quán vận hành thiết bị, lau dọn quán giúp. Về số bình khí và bóng bay, anh này không biết nguồn gốc và cũng không biết là được để từ bao giờ.

Tại cuộc làm việc, Thế khai chiều 8/8 đã ra bến xe khách Sơn La nhận 18 bình khí từ xe khách Hà Nội - Sơn La, sau đó thuê xe xích lô chở về quán. Quá trình vận chuyển đã gọi điện cho anh Thuận để mượn chìa khóa mở cửa và cất số bình khí, bóng bay vào quán. Số bình khí và bóng bay này Thế mua qua mạng từ một người không rõ tên tuổi ở Hà Nội, với giá 450.000 đồng/1 bình khí và 50.000 đồng/1 túi bóng bay, nhằm mục đích sử dụng cho cá nhân.

Vụ việc đang được cơ quan Công an thành phố Sơn La điều tra làm rõ.