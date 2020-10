Công an tỉnh Tiền Giang tuyên truyền an toàn giao thông qua Zalo

Công an tỉnh Tiền Giang tiếp nhận tin báo hành vi vi phạm ATGT, tuyên truyền những chủ trương chính sách và hỗ trợ người dân về thủ tục hành chính qua Zalo.

Ngày 7/10 vừa qua, Ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang chính thức triển khai kế hoạch tuyên truyền, thông tin an toàn giao thông qua Zalo. Theo đó, trang Zalo “Thông tin ATGT Công an tỉnh Tiền Giang” là kênh tương tác chính thức giữa tổ chức, cá nhân với lực lượng công an ở địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch trong giai đoạn đầu, trang Zalo sẽ là kênh tuyên truyền những chủ trương, chính sách liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, tấm gương người tốt việc tốt.

Đặc biệt, đây cũng là nơi để các tổ chức, cá nhân có thể nhắn tin tương tác trực tiếp với cơ quan công an, nhằm trao đổi, cung cấp thông tin, tố giác các hành vi liên quan đến lĩnh vực ATGT như vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng...

Đại diện công an tỉnh Tiền Giang cho biết, trong thời gian tới, trang Zalo “Thông tin ATGT Công an tỉnh Tiền Giang” sẽ ứng dụng chatbot để trả lời tự động một số thủ tục hành chính như: Tạm trú tạm vắng, đăng ký thường trú, cấp căn cước công dân, thủ tục đăng ký xe... giúp người dân biết được quy trình, thủ tục, những giấy tờ cần chuẩn bị, hạn chế việc đi lại nhiều lần trong việc thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực công tác công an.

Tính đến nay, trang Zalo “Thông tin ATGT Công an tỉnh Tiền Giang” có hơn 700 lượt theo dõi.

Để truy cập vào trang Zalo “Thông tin ATGT Công an tỉnh Tiền Giang”, người dân chỉ cần quét mã QR hoặc nhập “Thông tin ATGT Công an tỉnh Tiền Giang” trên ô tìm kiếm của ứng dụng và bấm nút quan tâm.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó giám đốc Công an tỉnh chia sẻ: “Các đơn vị, công an địa phương cần tích cực tuyên truyền, giới thiệu về trang Zalo ‘Tuyên truyền, thông tin an toàn giao thông Công an Tiền Giang’ đến các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân để nhận được sự quan tâm, đóng góp, nhằm từng bước hoàn thiện, hoạt động hiệu quả. Từ đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong nhân dân, góp phần giảm thiểu vi phạm và tai nạn giao thông”.