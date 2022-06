Công an tỉnh Bình Thuận có phó giám đốc mới

Chiều 9/6, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm thượng tá Huỳnh Ngọc Liêm giữ chức Phó giám đốc công an tỉnh.

Tại lễ công bố, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, thiếu tướng Bùi Văn Quyền, Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an và đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đã tặng hoa, trao quyết định bổ nhiệm thượng tá Huỳnh Ngọc Liêm giữ chức Phó giám đốc công an tỉnh này.

Tân Phó giám đốc Công an Bình Thuận (áo trắng). Ảnh: LP.

Thượng tá Huỳnh Ngọc Liêm (SN 1976), quê quán tại xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, thượng tá Huỳnh Ngọc Liêm từng kinh qua các chức vụ: Trưởng phòng Tham mưu - Công an tỉnh, Trưởng Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đại tá Trần Văn Toản chúc mừng thượng tá Huỳnh Ngọc Liêm và đề nghị trên cương vị mới, thượng tá Liêm tiếp tục giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, đoàn kết nội bộ, cùng tập thể Ban thường vụ, Ban giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.