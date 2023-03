Công an thông tin vụ nạn nhân bị mất xe nằm trông tang vật

Theo Công an tỉnh Bình Dương, bị hại không nắm bắt được nên cho rằng công an không tiếp nhận, giải quyết và đăng nội dung về vụ việc chưa chính xác lên mạng xã hội.

Hình ảnh bị hại nằm canh tang vật.

Liên quan đến vụ người mất xe phải nằm trông tang vật, Công an tỉnh Bình Dương thông tin về việc tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm trộm cắp tài sản.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, khoảng 12h ngày 23/2, anh N.V.H. (30 tuổi, quê Nam Định) đậu xe máy tại nha khoa Ruby, chung cư Charm Ruby, phường Dĩ An, TP Dĩ An.

Đến 14h30 cùng ngày, anh H. phát hiện bị mất xe nên mở thiết bị định vị, xác định xe của mình đang tại phòng trọ trên đường Bình Hòa, phường Bình Hòa, TP Thuận An.

Bị hại đến Công an phường Bình Hòa trình báo vụ việc và được Công an phường Bình Hòa hướng dẫn đến Công an phường Dĩ An, TP Dĩ An, trình báo để được giải quyết.

Sau khi tiếp nhận tin báo của anh H., Công an phường Dĩ An đã phân công cán bộ lập biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, ghi lời khai người bị hại, kiểm tra hiện trường, rà soát camera, đồng thời cán bộ được phân công đã chủ động điện thoại cho trực ban Công an phường Bình Hoà trao đổi, xác minh sự việc.

Đối với thông tin đăng tải trên mạng xã hội về vụ việc nêu trên, giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Công an TP Dĩ An và Công an TP Thuận An phối hợp xác minh, làm rõ.

Kết quả xác minh Công an TP Thuận An và Công an TP Dĩ an đã phối hợp tiếp nhận, tiến hành xác minh, làm rõ nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định.

Khi phát hiện tang vật phạm tội, các lực lượng chức năng thuộc Công an TP Thuận An và Công an TP Dĩ An đã phối hợp tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra để bắt nghi phạm phục vụ làm rõ vụ án.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, do anh H. không nắm bắt được, nên cho rằng lực lượng Công an không tiếp nhận, giải quyết và đăng nội dung về vụ việc chưa chính xác lên mạng xã hội.