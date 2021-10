Công an thông tin về vụ xô xát tại điểm tiêm vaccine ở Bình Dương

Cơ quan chức năng xác minh không có việc cán bộ công an đánh đập người dân trong vụ việc xảy ra ở phường Phú Chánh (Bình Dương) ngày 30/10.

Ngày 1/10, lãnh đạo Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, đã thông tin về vụ clip liên quan đến "cán bộ công an xảy ra xô xát với người dân tại điểm tiêm vaccine" xảy ra tại địa phương, được đăng tải lên mạng xã hội. Cơ quan chức năng xác minh không có việc cán bộ công an đánh đập người dân như thông tin quy kết.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an thị xã Tân Uyên đã trực tiếp xuống địa bàn, phối hợp với lãnh đạo phường Phú Chánh chỉ đạo xác minh làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định và vận động, thuyết phục, đề nghị ông N.H.T. gỡ bài đăng trên các tài khoản mạng xã hội.

Lực lượng công an khống chế anh N.H.T.

Trong ngày, cán bộ công an H.T.Tr. đã bị đình chỉ công tác và điều động về đơn vị khác thuộc công an thị xã và chờ xem xét xử lý vi phạm, công khai xin lỗi người dân. Công an phường Phú Chánh đã chấn chỉnh thái độ và tác phong của cán bộ H.T.Tr.

Sau vụ việc, Công an thị xã Tân Uyên sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quy trình công tác, điều lệnh công an nhân dân và rút kinh nghiệm nhắm chân chỉnh thái độ, tác phong, văn hóa ứng xử của cán bộ chiên sỹ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, vào 14h ngày 30/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh phường Phú Chánh triển khai lực lượng tiêm vaccine phòng Covid-19 tại quán ăn Phát Đạt thuộc tổ 2, khu phố Phú Trung, phường Phú Chánh nhằm đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn người dân thực hiện giãn cách và chấp hành 5K.

Người dân lột khẩu trang của lực lượng công an xuống để quay video.

Đến khoảng 14h30, một số người dân đi tiêm không đúng thời gian theo giấy mời của UBND phường Phú Chánh gây ra hiện tượng chen lấn, không đảm bảo thực hiện giãn cách, làm ảnh hưởng đến cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại đây. Ngay sau đó, Công an phường Phú Chánh phân công cán bộ H.T.Tr. đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra cơ động đến điểm tiêm để hỗ trợ.

Lực lượng công an hỗ trợ phường mời người dân đi không đúng giờ ra khỏi khu vực, nhắc nhở những người khác thực hiện giãn cách. Tuy nhiên, nam thanh niên tên là N.H.T (24 tuổi) là người đến chờ tiêm vaccine (có giấy mời đúng giờ) đã dùng điện thoại quay video. Thấy vậy, cán bộ H.T.Tr. yêu cầu anh N.H.T. ngừng quay video và thực hiện giãn cách theo quy định nhưng nam thanh niên không chấp hành.

Sau nhiều lần nhắc nhở, anh N.H.T. vẫn không chấp hành, cán bộ H.T.Tr. đã khống chế anh N.H.T. để làm rõ nội dung đoạn video trên. Trong quá trình làm việc, hoàn toàn không có hành vi đánh đập đương sự N.H.T. như nội dung phản ánh trên mạng xã hội Facebook. Sau đó, anh N.H.T. về nhà, đăng tải video lên nhiều trang mạng xã hội.