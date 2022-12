Công an thông tin về vụ nổ khiến xã đội phó tử vong

Sau tiếng nổ lớn, anh L. được phát hiện tử vong tại góc sân. Mái tôn của lán xe và nhiều đồ đạc tại đây bị hư hỏng.

Ngày 15/12, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ nổ gây chết người xảy ra chiều 12/12, tại thôn Lưu Xá, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Theo kết quả điều tra, khoảng 17h45 ngày 12/12, người thân anh Trần Văn L. (sinh năm 1984, Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Lãng) nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực lán để xe của gia đình.

Lúc này, anh L. được phát hiện tử vong tại góc sân trong tình trạng tử thi không còn nguyên vẹn. Mái tôn của lán xe và nhiều đồ đạc tại đây bị hư hỏng.

Nhận thông tin vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an huyện Ân Thi phối hợp với Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, VKSND và lực lượng quân sự khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ân Thi đang tập trung điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.