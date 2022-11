Công an thông tin về thủ đoạn cá độ bóng đá mùa World Cup

Công an cho biết các đường dây cá độ bóng đá nhắm tới nhiều tầng lớp trong xã hội, từ dân cờ bạc cho đến doanh nhân, cán bộ công chức, thanh thiếu niên, người lao động...

Ngày 16/11, Công an quận Tân Phú, TP.HCM, tuyên truyền về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup.

World Cup 2022 sẽ khởi tranh vào ngày 20/11. Đây là sự kiện thể thao thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ bóng đá trên cả nước. Bên cạnh những hoạt động cổ vũ, Công an quận Tân Phú cho rằng nhiều người sẽ lợi dụng sự kiện này để tổ chức cá độ bóng đá. Thực tế đấu tranh với loại tội phạm này cho thấy các đường dây hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, tổ chức chặt chẽ, sử dụng nhiều loại phương tiện thông tin liên lạc hiện đại.

Ngoài ra, tội phạm cờ bạc còn lập nhiều website cá độ bóng đá sử dụng giao diện tiếng Việt với hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài nhằm lôi kéo mọi người tham gia cá độ, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc phát hiện, ngăn chặn, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý.

Qua khảo sát, cơ quan chức năng xác định trên mạng Internet có rất nhiều website cá cược qua mạng, là những nơi ra kèo (tỉ lệ cá cược) cho dân chơi cá độ bóng đá lựa chọn.

Website cá độ bóng đá sử dụng giao diện tiếng Việt với hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài nhằm lôi kéo mọi người tham gia cá độ. Ảnh: Công an quận Tân Phú.

Theo Công an quận Tân Phú, các đường dây cá độ bóng đá hiện nay nhắm tới nhiều tầng lớp trong xã hội, từ dân cờ bạc chuyên nghiệp cho đến doanh nhân, cán bộ, công chức, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và người lao động. Tùy theo khả năng, con bạc có thể cá độ từ vài trăm nghìn đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng. Nhiều người vô tình vướng vào cá độ bóng đá mà tán gia bại sản.

Công an quận Tân Phú khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến tội phạm và tệ nạn cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá; tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức; phải ý thức được hậu quả, tác hại của tệ nạn cá độ bóng đá đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Bên cạnh đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, phát hiện, kịp thời báo tin, tố giác với cơ quan công an nơi gần nhất về các trường hợp có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá để cơ quan chức năng có biện pháp điều tra xử lý. Khi có thông tin tội phạm trên địa bàn quận Tân Phú, nhà chức trách đề nghị người dân thông báo cho công an phường nơi xảy ra vụ việc, hoặc trực ban Công an quận Tân Phú qua số điện thoại 0283.8474.549.

Sáng 15/11, Công an TP.HCM mở cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Dịp này, thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, yêu cầu các lực lượng nghiệp vụ, công an địa phương đẩy mạnh tấn công tội phạm cờ bạc, nhất là các đường dây, tổ chức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2022.