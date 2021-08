Công an tặng xe máy cho nữ lao công bị cướp

Sau khi bị nhóm thanh niên cướp xe máy, chị Lê Thị Trâm được các cán bộ, chiến sĩ Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, quyên góp tiền, mua tặng chiếc xe máy.

Sáng 4/8, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã trao tặng chiếc xe máy cho chị Lê Thị Trâm (39 tuổi, công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội). Chị Trâm là nạn nhân vụ cướp xảy ra rạng sáng 3/8 tại phường Đại Mỗ.

Thông tin với Zing, chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm cho biết chiếc xe này do các cán bộ, chiến sĩ công an quận quyên góp tiền mua tặng chị Trâm, chia sẻ khó khăn với chị như một nghĩa cử đồng bào.

Công an trao tặng xe máy cho chị Trâm. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 3/8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh chị Trâm đi làm đêm bị nhóm 4 thanh niên đi 2 xe máy chặn đường tại khu vực ngõ 223 Đại Mỗ.

Những người này lớn tiếng đe dọa, yêu cầu nữ lao công xuống xe. Một thanh niên cầm vật giống thanh kiếm dí vào người chị, yêu cầu giao lại chìa khóa. Mặc cho nạn nhân khóc lóc van xin, nhóm cướp khởi động xe rồi phóng đi.

Lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đã huy động hơn 100 cán bộ công an quyết liệt rà soát, truy tìm, bắt giữ nhóm nghi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an đề nghị người dân hỗ trợ, cung cấp thông tin và yêu cầu các nghi phạm đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.