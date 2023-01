Công an Sóc Trăng có tân giám đốc

Hơn một năm làm giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, đại tá Lâm Thành Sol được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm phó cục trưởng Cục Ngoại tuyến.

Ngày 5/1, Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm đại tá Bùi Quốc Khánh (55 tuổi) giữ chức giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, thay đại tá Lâm Thành Sol. Ông Sol được Bộ Công an điều động giữ chức phó cục trưởng Cục Ngoại tuyến từ ngày 9/1.

Trước khi làm giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, ông Khánh (quê quán tỉnh Quảng Ngãi) làm phó cục trưởng một Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Đại tá Bùi Quốc Khánh (phải) nhận quyết định bổ nhiệm của Bộ Công an. Ảnh: Anh Lĩnh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đánh giá cao những đóng góp của đại tá Lâm Thành Sol đối với Công an tỉnh Sóc Trăng trong hơn một năm qua. Trong suốt quá trình công tác, đại tá Sol luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, là người cán bộ, lãnh đạo chỉ huy có tinh thần trách nhiệm cao và tận tụy với công việc; có năng lực, kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ cũng như trong lãnh đạo.

Thứ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng đại tá Bùi Quốc Khánh được Bộ trưởng điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng. Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định đây là sự ghi nhận nỗ lực, phấn đấu của đại tá Khánh trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng công an nhân dân.