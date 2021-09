Công an sẽ trả lời đơn tố giác bà Phương Hằng sau bao lâu?

Theo luật sư, thời hạn giải quyết tin báo đơn giản là 20 ngày. Tuy nhiên, quá trình xác minh, giải quyết có thể kéo dài 4 tháng do vụ việc có yếu tố phức tạp.

Ngày 21/9, Công an TP.HCM cho biết đã tiếp nhận đơn của danh hài Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và một số nghệ sĩ tố giác bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi vu khống.

Nhiều người quan tâm vụ việc muốn biết sau bao lâu, cơ quan điều tra sẽ phản hồi đơn tố giác tội phạm của các nghệ sĩ?

Thời hạn giải quyết tối đa là 4 tháng

Luật sư Quách Thành Lực (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết quy định về giải quyết đơn thư tố giác tội phạm được quy định tại Điều 147 Bộ luật Hình sự 2015; Điều 9, 10 Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC và Điều 12 Thông tư 28/2020/TT-BCA của Bộ Công an.

Theo đó, trong thời hạn 20 ngày từ ngày nhận được tin báo tố giác tội phạm, cơ quan điều tra sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh và ra một trong các quyết định sau: Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định không khởi tố vụ án hình sự hoặc Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Đối với các vụ việc có tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm, lãnh đạo cơ quan điều tra, cơ quan đang thụ lý, giải quyết vụ việc có thể kéo dài thời hạn giải quyết. Tuy nhiên, việc giải quyết đơn thư không được quá 2 tháng từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Luật sư cho biết theo quy định, thời hạn tối đa để cơ quan điều tra giải quyết đơn tố giác bà Phương Hằng là 4 tháng.

Trường hợp chưa thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh trong thời hạn quy định, Viện trưởng VKS cùng cấp hoặc VKS có thẩm quyền có thể gia hạn một lần nhưng không quá 2 tháng. Thời gian chậm nhất để cơ quan điều tra yêu cầu VKS ra quyết định gia hạn là 5 ngày trước khi hết thời hạn kiểm tra, xác minh.

Từ những căn cứ trên, có thể thấy thời gian trả lời đơn tố giác, tin báo về tội phạm là 20 ngày đối với những vụ việc đơn giản. Đối với những trường hợp phức tạp, cần nhiều thời gian xác minh, thời hạn giải quyết tối đa là 4 tháng từ ngày nhận đơn tố giác.

Cần làm gì nếu đơn quá thời hạn nhưng chưa được giải quyết?

Vậy nếu quá thời hạn 4 tháng mà đơn tố giác bà Phương Hằng chưa được giải quyết, các nghệ sĩ cần xử lý ra sao?

Luật sư Hoàng Ngọc Biên (Đoàn Luật sư Hà Nội, nguyên điều tra viên cao cấp Cơ quan điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng) nhận định trên thực tế, vẫn có những trường hợp đơn tố giác chưa được giải quyết đúng thời hạn quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Nếu gặp trường hợp này, người gửi đơn cần kiểm tra một số vấn đề sau.

Thứ nhất, cần xác định đơn tố giác đã được gửi tới đúng đơn vị có thẩm quyền chưa. Nếu gửi đúng, đơn vị đó sẽ tiếp nhận, phân công cho một đơn vị trực thuộc giải quyết và thông báo lại cho người gửi đơn. Còn nếu gửi sai, đơn vị đó sẽ không thụ lý vụ việc.

"Tội vu khống thuộc nhóm tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự cá nhân. Đối với nhóm tội này, đơn tố giác cần gửi tới cơ quan điều tra nơi người bị tố giác cư trú. Nếu đơn gửi tới sai đơn vị, cơ quan đó sẽ không thụ lý vụ việc mà trả đơn, kèm theo hướng dẫn gửi đơn tới đơn vị có thẩm quyền giải quyết", luật sư Biên phân tích.

Thứ hai, nếu đơn gửi tới đúng cơ quan có thẩm quyền mà chưa được giải quyết khi hết thời hạn, người tố cáo có thể làm đơn yêu cầu cơ quan điều tra trả lời về quá trình giải quyết đơn thư.

Nguyên điều tra viên cho biết có nhiều lý do dẫn tới trường hợp này. Đó có thể do cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ nhưng cũng chưa dám đưa ra kết luận nên cần xin ý kiến lãnh đạo cấp trên, xác minh, trao đổi với VKS cùng cấp hoặc do quá trình xác minh gặp vướng mắc, dẫn tới chưa thu thập đủ căn cứ...

Trong trường hợp này, luật sư nhận định cơ quan điều tra trước tiên sẽ xác minh về hoạt động làm từ thiện của các nghệ sĩ để có căn cứ, xem xét có xử lý bà Phương Hằng hay không. Việc xác minh diễn ra ở quy mô toàn quốc, trên nhiều tỉnh thành nên có thể sẽ kéo dài.

"Để tố cáo bà Hằng về tội Vu khống, cần xác định rằng bà đã biết được việc các nghệ sĩ làm từ thiện là trong sạch, được cơ quan chức năng xác nhận nhưng vẫn lên mạng tố cáo, xúc phạm họ. Trong vụ việc này, việc làm từ thiện của các nghệ sĩ chưa được cơ quan có thẩm quyền xác minh là minh bạch, chính xác, đúng quy định hay chưa. Bởi vậy, ở thời điểm hiện tại, khó có thể khởi tố nữ doanh nhân về tội Vu khống", ông Biên phân tích thêm.