Công an Quảng Ninh điều tra mất cắp dây điện trên cao tốc

Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo công an các địa phương có tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đi qua khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc mất cắp dây cáp và thiết bị chiếu sáng.

Ngày 8/9, nguồn tin riêng của Zing, Công an các địa phương Vân Đồn, Tiên Yên, Hải Hà, Đầm Hà, Móng Cái cử lực lượng xác minh, điều tra vụ việc mất dây cáp điện chiếu sáng trên tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết sau khi báo chí đưa thông tin, công an tỉnh chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với công an địa phương và chủ đầu tư xuống khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và làm việc với đơn vị thi công để xác minh, điều tra làm rõ việc mất cắp dây điện trên tuyến.

Công an huyện Tiên Yên tổ chức khám nghiệm hiện trường mất cắp cáp dây điện. Ảnh: Quốc Nam.

“Việc mất cắp dây cáp điện xảy ra từ lâu, nhưng chủ đầu tư và đơn vị thi công không báo cáo cơ quan công an địa phương dẫn đến việc thu thập chứng và điều tra của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn”, đại diện Công an Quảng Ninh cho biết.

Ngoài ra, việc mất cắp dây cáp ngầm và thiết bị chiếu sáng xảy ra chủ yếu trên tuyến cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên do tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư.

Đại diện Ban quản lý dự Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Ninh xác nhận và cho biết đang phối hợp với cơ quan công an để điều tra, làm rõ.

Theo phản ánh từ chủ đầu tư và nhà thầu, tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái của Quảng Ninh xuất hiện tình trạng mất trộm dây cáp điện ngầm với tổng chiều dài gần 3.000 m. Chủ đầu tư phản ánh sự việc bắt đầu từ đêm 1/9, sau khi tuyến cao tốc khánh thành đưa vào sử dụng.

Nhiều đoạn hệ thống điện đi ngầm trong bê tông đã bị kẻ gian đục phá bê tông để cắt rút lõi dây điện khiến công tác khắc phục đang rất khó khăn, nhất là hệ thống ngầm tại các cầu.

Kẻ gian đục bê tông rút lõi cáp dây điện hệ thống chiếu sáng ở bên trong. Ảnh: Đ.P.

Khi xảy ra mất điện, đơn vị nhà thầu tổ chức đi kiểm tra toàn tuyến và phát hiện ngoài bị mất dây điện, kẻ gian lấy trộm cả hệ thống bảng mạch điện và aptomat cùng nhiều thiết bị phục vụ chiếu sáng trên tuyến.

Theo nhà thầu, toàn bộ số thiết bị đều là hệ thống điện thông minh, liên hoàn, liền mạch dọc tuyến được thiết kế theo dạng nối tiếp. Vì thế, khi một vị trí bị mất thiết bị sẽ kéo theo toàn tuyến không có điện chiếu sáng.