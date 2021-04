Công an quận Tân Phú làm thủ tục cấp căn cước công dân xuyên lễ

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, các tổ cấp căn cước công dân (CCCD) của công an quận Tân Phú (TP.HCM) hoạt động bình thường để đảm bảo tiến độ làm CCCD cho người dân.

Hiện nay, công an quận Tân Phú triển khai 7 điểm cấp CCCD trên toàn quận gồm một điểm tại trụ sở công an quận (687 đường Âu Cơ, phường Tân Thành) và 6 điểm lưu động tại các phường. Với tinh thần “chưa hết dân thì chưa nghỉ”, công an quận Tân Phú tiếp tục tăng thời gian làm việc từ 6h30 đến 23h30, các ngày trong tuần kể cả thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ.

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao, công an quận Tân Phú ứng dụng Zalo vào công tác truyền thông đến người dân. Các nội dung về cấp đổi CCCD được gửi kịp thời, hỗ trợ đắc lực trong công tác làm thủ tục, được người dân đánh giá cao.

Công an quận Tân Phú làm việc xuyên lễ để hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD.

Trên ứng dụng Zalo, người dân chỉ cần tìm kiếm “Công an quận Tân Phú - TP.HCM” hoặc quét mã QR và nhấn “Quan tâm”. Người dân trên địa bàn quận có thể dễ dàng tìm hiểu và nhận các thông tin về cấp đổi CCCD thay vì mất nhiều thời gian tra cứu hay gọi điện thoại. Ngoài ra, trang Zalo của quận còn tích hợp tính năng “Bấm số làm CCCD” giúp người dân chọn khung giờ phù hợp làm hồ sơ CCCD, không mất thời gian đi lại nhiều lần.

Hiện công an quận Tân Phú ưu tiên cấp CCCD gắn chip cho các trường hợp là công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp CMND/CCCD; người đã được cấp CMND 9 số; CCCD có mã vạch nhưng bị hỏng, mất, hết hạn sử dụng hoặc có thay đổi thông tin… Những người thuộc diện này cần thực hiện ngay việc cấp mới, đổi sang CCCD gắn chip.

Các CMND 12 số, CCCD gắn mã vạch còn nguyên vẹn và thời hạn vẫn có giá trị sử dụng đến khi hết hạn. Nếu không thuộc các trường hợp ưu tiên, người dân có thể thực hiện việc cấp đổi sang CCCD mẫu mới sau ngày 1/7.

Trang Zalo của công an quận Tân Phú liên tục cập nhật thông tin về hoạt động cấp đổi CCCD.

Thời gian qua, công an quận Tân Phú ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách thủ tục hành chính công của các cơ quan nhà nước, mang lại nhiều kết quả tích cực. Trong đó, việc ứng dụng Zalo trong việc cấp thẻ CCCD góp phần rút ngắn thời gian, giảm thiểu phiền hà. Đây là một trong những cách làm sáng tạo và hiệu quả, nhận được nhiều đồng tình và ủng hộ từ người dân.