Công an quận Bình Tân ngăn chặn cuộc thanh toán bằng súng quân dụng

Mâu thuẫn với người có tên là Đạt Đầm Sen, Cường mang theo súng quân dụng đến tìm đối phương để tính sổ nhưng bị Công an quận Bình Tân bắt giữ.

Ngày 24/5, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết đã bắt giữ nhiều băng nhóm trộm cắp, cướp giật tài sản và ngăn chặn kịp thời các nhóm thanh niên hẹn nhau thanh toán. Hoạt động này góp phần đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngăn chặn cuộc thanh toán bằng súng quân dụng

Theo điều tra, Phạm Linh Cường (35 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) có 2 tiền án về tội Cướp tài sản và Cướp giật tài sản. Gần đây, Cường xảy ra mâu thuẫn với một người tên là Đạt Đầm Sen (chưa rõ lai lịch).

Tối 6/5, cả 2 hẹn gặp nhau tại số nhà 485 Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân để giải quyết mâu thuẫn.

Cường chuẩn bị sẵn khẩu súng K59 chứa 7 viên đạn và thủ thêm 8 viên đạn ở trong túi quần rồi rủ Cao Hoàng Điệp (29 tuổi, quê Quảng Ngãi) và Phạm Văn Phong (30 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đến điểm hẹn.

Khẩu súng cảnh sát thu giữ trên người Cường. Ảnh: Công an cung cấp.

Khi tới địa chỉ 485 Bình Thành, Cường và Phong đi bộ vào quán nước ngồi đợi Đạt, còn Điệp ngồi trên ôtô chờ.

Thấy nhóm trên có biểu hiện nghi ngờ, người dân báo công an. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Bình Tân phối hợp với Công an phường Bình Hưng Hòa B xuống hiện trường khống chế cả 3 nghi phạm, đưa về trụ sở.

Cường khai mua khẩu súng trên của một người chưa rõ lai lịch với giá 25 triệu đồng nhằm để phòng thân.

Nhận thấy hành vi của Cường là Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Công an quận Bình Tân đã chuyển hồ sơ cùng nghi phạm cho Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Đột kích vào tụ điểm bay lắc giữa đêm

3h ngày 25/4, quán karaoke Victory (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) cũng tối đèn như các quán hát khác nằm trên địa bàn. Tuy nhiên, các trinh sát Công an quận Bình Tân nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường bên trong cơ sở này.

Hàng chục cảnh sát được huy động đến hiện trường, phong tỏa mọi lối đi. Khi vào bên trong, nhà chức trách phát hiện hàng chục khách đang bay lắc trong làn khói thuốc dày đặc.

48 người có biểu hiện nghi vấn được xe chuyên dụng đưa về trụ sở. Trong số này, có 27 người dương tính với ma túy.

Nhiều khách hát karaoke tại quán Victory thời điểm bị kiểm tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo công an quận Bình Tân, Victory chỉ là một trong 5 quán karaoke bị cảnh sát đột kích gần đây. Với 4 quán còn lại, lực lượng chức năng phát hiện thêm 48 người dương tính ma túy, khởi tố một bị can tàng trữ chất cấm.

Ngoài kiểm tra karaoke, Công an quận Bình Tân còn kiểm tra, rà soát các khách sạn trên địa bàn. Qua đó, đơn vị này có phát hiện 27 người dương tính với ma túy.

"Trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, Công an quận Bình Tân đã khám phá 43 vụ, khởi tố 48 bị can, thu giữ 4,2 kg ma túy các loại. Với thành tích trên, đơn vị đã nhận được biểu dương từ phía Công an TP.HCM”, đại diện Công an quận Bình Tân nói.