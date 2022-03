Công an quận 12 dùng Zalo phòng ngừa tội phạm, cải cách hành chính

Sau hơn 6 tháng triển khai thử nghiệm, các trang Zalo Công an quận 12 thu hút gần 24.500 lượt quan tâm, vận động người dân chung tay phòng ngừa tội phạm.

Ngày 23/3, Công an quận 12 (TP.HCM) và Zalo chính thức ký kết triển khai mô hình Zalo an ninh với khẩu hiệu "Kết nối Zalo - Vì quận 12 bình yên, an toàn". Đây là mô hình xây dựng các trang Zalo Official Account (ZOA) tích hợp chatbot trả lời tự động để tuyên truyền, cải cách thủ tục hành chính, tương tác trực tiếp với người dân và đấu tranh chống tội phạm.

Thượng tá Trần Ngọc Nhứt - Phó trưởng Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết việc triển khai mô hình Zalo an ninh được thực hiện từ tháng 9/2021 trong bối cảnh tiếp xúc trực tiếp bị hạn chế do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Khi đó, các nền tảng công nghệ đã phát huy sức mạnh kết nối và được nhiều đơn vị vận dụng trong hoạt động phòng chống dịch, cũng như triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn, an ninh xã hội.

Triển khai kênh tương tác với người dân trên Zalo kết hợp chatbot, Công an quận 12 kỳ vọng thúc đẩy kết nối giữa người dân và lực lượng công an nhân dân, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc làm thủ tục hành chính như cấp/đổi căn cước công dân gắn chip và đặc biệt tăng cường hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Đại diện Zalo và Công an quận 12 (TP.HCM) ký kết triển khai chính thức mô hình Zalo an ninh trên địa bàn quận. Ảnh: Duy Hiệu.

“Sau hơn 6 tháng thử nghiệm, các trang Zalo Công an quận 12 đã thu hút gần 24.500 lượt quan tâm, theo dõi; gần 200 bài viết, clip tuyên truyền được đăng tải”, Thượng tá Nhứt chia sẻ tại lễ ký kết.

Thông qua các trang Zalo an ninh, Công an quận 12 đã tư vấn, cung cấp thông tin nhanh chóng và hiệu quả đến người dân gồm các nội dung: Cảnh báo phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm và biện pháp phòng chống; tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh, trật tự… Cách làm này giúp người dân nắm bắt những kiến thức cơ bản về pháp luật, chủ động cảnh giác, phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm.

Đặc biệt, các trang Zalo của Công an quận 12 đều tích hợp chatbot trả lời tự động để tư vấn người dân về thủ tục hành chính. Người dân chỉ cần nhập thông tin muốn tìm hiểu về các thủ tục liên quan, trang Zalo sẽ tự động trả về kết quả tương ứng.

Công an quận cũng cung cấp biểu mẫu, hướng dẫn quy trình thực hiện các thủ tục hành chính như: Đăng ký tạm trú, thường trú; cấp sổ hộ khẩu, căn cước công dân; đăng ký phương tiện giao thông,… để người dân thao tác nhanh chóng, thuận tiện.

Cũng qua trang Zalo, Công an quận tiếp nhận tin báo liên quan an ninh trật tự, tố giác tội phạm từ người dân một cách kịp thời, bảo mật, góp phần mang lại sự tin yêu, gần gũi cho người dân và bình yên, an toàn tại địa phương.

Mã QR dẫn tới ZOA được Công an quận 12 đặt ở trụ sở, nơi công cộng để người dân dễ dàng quét và quan tâm các trang Zalo. Ảnh: Duy Hiệu.

Để sử dụng các tiện ích trên, người dân chỉ cần bấm quan tâm trang Zalo “Công an quận 12 TP Hồ Chí Minh”. Đối với cấp phường và các đơn vị chức năng khác, người dân nhập tên đơn vị công an trên ô tìm kiếm, chẳng hạn: Công an phường Thới An, Công an phường Hiệp Thành… hoặc quét mã QR để tìm.

Chỉ với điện thoại thông minh, người dân có thể tiếp cận và nắm bắt các thông tin thiết thực, gửi phản ánh đến cơ quan công an kịp thời, hiệu quả và an toàn. Việc liên hệ để thực hiện các thủ tục hành chính cũng trở nên thuận tiện, đơn giản hơn.

Người dân tìm và quan tâm các trang Zalo của Công an quận 12 để nhận thông tin chính thống được cập nhật hàng ngày.

Thượng tá Trần Ngọc Nhứt nhận định công an quận đã khai thác triệt để ứng dụng Zalo vào công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền vận động nhân dân; huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân song song với phát huy hiệu quả các mô hình tự phòng, tự quản và cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian cho người dân.

“Với những tính năng tương tác tích cực của Zalo, các trang Zalo Công an quận 12 là kênh thông tin hữu ích, hiệu quả cho lực lượng công an quận, phường tương tác, gắn kết chặt chẽ với người dân ngay từ cơ sở, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận”, Thượng tá Nhứt cho biết.

Chiến sĩ công an phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 hướng dẫn người dân sử dụng các tính năng về thủ tục hành chính trên Zalo. Ảnh: Duy Hiệu.

Thời gian tới, Công an quận 12 sẽ tiếp tục phối hợp với Zalo cải thiện và cung cấp thêm tính năng mới cho các trang Zalo an ninh của đơn vị, tối ưu hóa tiện ích 4.0, thường xuyên khảo sát mức độ hài lòng, phản hồi về chất lượng hoạt động. Đặc biệt, Công an quận sẽ chú trọng đẩy mạnh truyền thông để cộng đồng biết đến tính năng của các tài khoản Zalo này, tạo điều kiện giúp người dân hiểu và sử dụng thường xuyên hơn.