Công an phải góp sức bảo vệ vùng xanh, kiểm soát giãn cách ở TP.HCM

Phó giám đốc Công an TP.HCM lưu ý tránh tình trạng vùng xanh trở thành vùng đỏ vì không tuân thủ đúng giãn cách.

Tối 17/8, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Công an quận Tân Bình.

Theo đại tá Quang, Tân Bình là địa bàn phức tạp, giáp ranh nhiều địa phương. Thời gian qua, Công an quận Tân Bình đã nỗ lực, khắc phục được những hạn chế, thiếu sót tồn tại trong công tác chốt trạm, kiểm soát dịch.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Trai.

Phó giám đốc Công an TP đánh giá tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn thì người dân cần được tiêm vaccine. Tuy nhiên, việc tiêm vaccine thời gian qua xảy ra vấn đề.

“Một số nơi đang vùng xanh trở thành vùng đỏ vì tập trung tiêm vaccine mà không thực hiện tốt giãn cách. Đây là vấn đề rất nguy hiểm. Lực lượng công an phải tham mưu cho phường, các điểm chích ngừa và trực tiếp đến kiểm tra để đảm bảo việc thực hiện giãn cách”, đại tá Quang đề nghị.

Bên cạnh nỗ lực tạo thêm nhiều vùng xanh, đại tá Quang cho rằng cuộc chiến với dịch Covid-19 còn rất phức tạp khiến lực lượng tuyến đầu và cả người dân lo lắng và mệt mỏi.

Đại tá Quang thay mặt Ban giám đốc Công an TP.HCM trao quà cho Công an quận Tân Bình. Ảnh: Lê Trai.

Phó giám đốc Công an TP.HCM đề nghị các cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ phải thật khéo léo, tác phong chuẩn mực, kiên trì vận động người dân. Tránh tình trạng làm chưa đúng dẫn đến những va chạm không đáng có.

Ngoài ra, đại tá Quang đề nghị Ban chỉ huy Công an quận Tân Bình phải trang bị và cấp phát đầy đủ đồ bảo hộ, để làm sao bảo đảm an toàn nhất cho các chiến sĩ khi làm nhiệm vụ.

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2021), đại tá Nguyễn Sỹ Quang thay mặt Ban giám đốc Công an TP.HCM gửi lời động viên, khích lệ tinh thần đến các cán bộ, chiến sĩ.

“Tuyệt đối không được nhụt chí, không được thiếu sự gắn kết, quyết tâm. Những trường hợp nào thiếu ý chí chiến đấu thì chiến tuyến này không giành cho những người đó”, đại tá Quang nhấn mạnh.

Thượng tá Nguyễn Thành Lợi, Trưởng công an quận Tân Bình, thay mặt cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Công an TPHCM, đồng thời cho biết công an quận sẽ nỗ lực, cố gắng hơn nữa, đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận.