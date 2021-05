Công an nhận hơn 48 triệu hồ sơ cấp CCCD gắn chip

Công an cả nước nhận hơn 48 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân mẫu mới, đạt 96% mục tiêu đề ra là cấp 50 triệu thẻ gắn chip trước ngày 1/7.

Số liệu trên được công bố tại hội nghị trực tuyến của Bộ Công an để kiểm điểm kết quả triển khai, thực hiện 2 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD) gắn chip, chiều 28/5.

Theo báo cáo, nhiều địa phương đã hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD trước thời hạn như: Hải Dương, Quảng Ninh, Cao Bằng, Thanh Hóa, Kon Tum... Các nơi này sẵn sàng hỗ trợ thiết bị, chia sẻ, phổ biến kinh nghiệm tới địa phương khác.

Từ sau 7/5, các địa phương cũng chuyển trạng thái chiến dịch, trọng tâm là làm sạch dữ liệu dân cư để cấp số định danh cá nhân. Trong đó, nhiệm vụ làm sạch dữ liệu dân cư luôn được coi là nguyên tắc xuyên suốt của dự án.

CCCD gắn chip được kiểm tra thông tin qua máy đọc chuyên dụng. Ảnh: B.Đ.

Chỉ đạo các công việc sắp tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu công an các địa phương tăng cường lực lượng, phương tiện, kinh phí để làm sạch dữ liệu; thành lập các đoàn công tác để kiểm tra tiến độ.

"Giám đốc công an tỉnh phải chịu trách nhiệm việc dữ liệu phải luôn 'đúng, đủ, sạch, sống' tại địa phương mình quản lý", Bộ trưởng Công an nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng lưu ý các lực lượng không được chủ quan, nóng vội vì thành tích; nghiêm túc thực hiện quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong khi triển khai 2 dự án.

Đặc biệt, đối với việc bảo vệ an toàn dữ liệu, lãnh đạo Bộ yêu cầu công an các địa phương tuân thủ quy định, hướng dẫn về đảm bảo an ninh, an toàn cơ sở dữ liệu, không để xảy ra bất cứ sơ hở nào để kẻ xấu tấn công, xâm nhập, lấy cắp dữ liệu.

Dự án căn cước công dân gắn chip có chi phí khoảng 2.800 tỷ đồng , bắt đầu được triển khai toàn quốc từ ngày 1/1. Đối tượng được ưu tiên cấp CCCD gắn chip gồm: Công dân đủ 14 tuổi chưa từng được cấp CMND 9 hay 12 số hoặc CCCD mã vạch; công dân được cấp 2 loại giấy tờ này nhưng bị hỏng, mờ nhòe, rách nát không sử dụng; CMND, CCCD mã vạch hết hạn sử dụng; công dân có giấy tờ tùy thân nhưng bị mất hoặc giấy tờ có thay đổi thông tin cá nhân.

Theo Luật Căn cước công dân, người từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ căn cước công dân. Loại giấy tờ này phải đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.