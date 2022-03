Công an mời bà Hàn Ni lên làm việc sau vụ Nguyễn Phương Hằng bị bắt

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị bà Đặng Thị Hàn Ni bổ sung tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.

Ngày 29/3, trao đổi với Zing, bà Đặng Thị Hàn Ni cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã mời bà lên làm việc, lấy lời khai liên quan đến đơn thư tố giác tội phạm với bị can Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam).

Cụ thể, Công an TP.HCM đề nghị bà Hàn Ni cung cấp bổ sung tài liệu, chứng cứ để làm rõ các yêu cầu của bà đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

Bà Đặng Thị Hàn Ni. Ảnh: Facebook nhân vật.

Trước đó, tháng 10/2021, bà Hàn Ni gửi đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi Vu khống, Làm nhục người khác, Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bà Hàn Ni cho rằng trong các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên cáo buộc bà Hàn Ni nhiều vấn đề... “Tôi khẳng định tất cả điều bà Hằng nói về tôi trong các buổi livestream là vu khống. Bà Hằng sử dụng hình ảnh vợ chồng tôi để xuyên tạc, bịa đặt nhằm làm nhục tôi. Tôi tin vụ việc sớm được sáng tỏ”, bà Hàn Ni nêu trong đơn.

Sau khi bà Hàn Ni tố cáo, đề nghị khởi tố bà Hằng thì người phụ nữ này liên tục bị đe dọa từ những người lạ tự xưng là fan của bà Hằng.

Trước đó, ngày 6/11/2021, bà Hàn Ni có đơn đề nghị được áp dụng biện pháp bảo vệ gửi tới Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương. Chiều cùng ngày, bà Nguyễn Phương Hằng cùng khoảng 20 người đi theo bà Hằng đã tới trụ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng (quận 3, TP.HCM) đòi gặp bà Hàn Ni. Tuy nhiên, bảo vệ tòa nhà không đồng ý cho vào.

Chiều 21/11/2021, bà Phương Hằng tiếp tục livestream và liên tục đe dọa nhà báo Hàn Ni rằng sẽ “truy cùng đuổi tận” người này. Sau khi bị đe dọa, bà Hàn Ni gửi đơn đến Công an TP.HCM đề nghị xử lý bà Hằng về hành đe dọa giết người.

Sáng 22/3, khi bà Hàn Ni đang đi ăn sáng trước cửa nhà thì có 4 người lạ mặt tiếp cận chửi bới, xúc phạm và tấn công bà.

Hôm 24/3, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Trước khi vướng vào lao lý, bà Nguyễn Phương Hằng nhiều lần lên mạng xã hội tố nhiều cá nhân, nghệ sĩ, trong đó có bà Hàn Ni.