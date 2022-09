Công an mặc thường phục ngăn chặn cá độ ở Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn

Khoảng 400 người được huy động đảm bảo an ninh trong và ngoài Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 2022, công an sẽ mặc thường phục để tuần tra, ngăn chặn và xử lý nạn cá độ.

Ngày mai (9/8 âm lịch), Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn, Hải Phòng, sẽ diễn ra tại sân vận động trung tâm quận.

Thông tin từ UBND quận Đồ Sơn, Ban tổ chức Lễ hội Chọi trâu sẽ bố trí khoảng 400 nhân viên từ công an, quân sự, biên phòng, bảo vệ chuyên nghiệp để đảm bảo an ninh trong và ngoài khu vực thi đấu. Công an sẽ mặc thường phục tuần tra để ngăn chặn, xử lý những trường hợp tổ chức, tham gia cá độ.

Lễ rước nước tại đền Nghè được tổ chức vào ngày 2/9 (7/8 âm lịch).

Khu vực trâu chọi được dựng ba lớp hàng rào. Lớp trong cùng là lưới thép B40, ở giữa là hàng rào cọc gỗ đường kính 15-20 cm và ngoài cùng là hàng cọc bê tông.

Do sân vận động sức chứa khoảng 20.000 chỗ ngồi nên ban tổ chức sẽ kiểm soát lượng du khách, người dân vào sân vận động xem chọi trâu bằng vé mời và giấy mời. Những người không có giấy mời sẽ xem chọi trâu được truyền hình trực tiếp tại 2 địa điểm đã được bố trí màn hình lớn, gần khu vực thi đấu.

Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 2022 nhằm tiếp tục bảo tồn, phát huy, khẳng định giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội, tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày công nhận Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tổng số trâu chọi tham gia lễ hội năm 2022 là 16 trâu, trong đó mỗi phường trên địa bàn được đăng ký 2 suất trâu; mỗi ông chủ trâu có giải nhất, nhì, ba năm 2019 sẽ được đăng ký một suất. Các trâu sẽ được chia cặp thi đấu để chọn 4 con vào bán kết. Hai trâu thắng bán kết sẽ tranh chức vô địch, hai trâu thua xếp đồng hạng ba.

Trước đó, tại Đồ Sơn đã diễn ra 4/6 nội dung của phần Lễ gồm: Lễ dâng hương, thượng cờ khai hội tại đền Nghè và đền Nam Hải Thần Vương vào ngày 28/8 (1/8 âm lịch); Lễ rước nước tại đền Nghè vào ngày 2/9 (7/8 âm lịch); Lễ thần linh tại đền Nghè và sân vận động vào đêm 3/9 (8/8 âm lịch).

Ngoài ra còn Lễ tống thần tại đền Nghè vào ngày 11/9 (16/8 âm lịch); Lễ hiến sinh tại sân vận động và Lễ tế thần tại đình các phường có trâu đạt giải vào ngày 5/9 (10/8 âm lịch).