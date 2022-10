Công an làm việc với tài xế xe máy cản đường xe cứu thương

Công an xã Vĩnh Hòa phối hợp với Đội CSGT Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, đã mời người đàn ông cản đường xe cứu thương đến làm việc.

Người đàn ông này tên T.Q.H. (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).

Lúc 11h40 ngày 29/10, anh H. điều khiển xe máy từ xí nghiệp về nhà. Khi đi đến đường ĐH 505 đoạn gần cầu Lễ Trang, thuộc xã Vĩnh Hòa, tài xế này thấy phía sau có xe cứu thương do N.C.C (31 tuổi, ngụ xã An Bình, huyện Phú Giáo) điều khiển bật còi ưu tiên và bấm còi xe. Thấy xe cứu thương đi ra từ quán ăn, anh H. cho rằng tài xế lạm dụng còi ưu tiên nên lạng lách phía trước, không cho vượt.

Hình ảnh tài xế H. lạng lách phía trước xe cứu thương. Ảnh cắt từ video trên mạng xã hội.

Đi được một đoạn, anh H. rẽ vào đường ĐH 511 rồi dừng xe lại bên lề đường. Tài xế xe cứu thương cũng cho xe dừng lại. Lúc này, anh H. tiến lại gần xe cứu thương để nói chuyện tài xế xe cứu thương tên N.C.C. Xảy ra mâu thuẫn, anh H. đã dùng tay đánh vào kính xe cứu thương sau đó bỏ về nhà.

Làm việc với cơ quan công an, tài xế xe máy thừa nhận hành vi vi phạm. Theo công an xã Vĩnh Hòa, hành vi của anh H. vi phạm lỗi không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu đi làm nhiệm vụ nên đã lập biên bản. Tuy nhiên, vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của công an xã nên đã chuyển cho Công an huyện Phú Giáo xử lý.

Trước đó, ngày 30/10, tài xế N.C.C. đăng một đoạn video lên mạng xã hội ghi cảnh anh H. cản đường xe cứu thương khi đang đón bệnh nhân ở xã An Linh, huyện Phú Giáo đi cấp cứu. Tài xế N.C.C. cho biết khi đang ăn trưa, anh nghe cuộc gọi nên tức tốc lên đường. Việc đăng tải video lên mạng xã hội với mong muốn công an nhắc nhở, răn đe, bởi nếu trường hợp bệnh nhân trở nặng nhưng không kịp thời đưa đi cấp cứu sẽ nguy hiểm đến tính mạng.