Công an làm việc với bà Hàn Ni về đơn tố cáo của bà Phương Hằng

Bà Đặng Thị Hàn Ni được Công an TP.HCM mời làm việc để giải quyết đơn tố cáo của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam Nguyễn Phương Hằng.

Ngày 20/4, Công an TP.HCM đã làm việc với bà Đặng Thị Hàn Ni để xác minh, làm rõ về các nội dung trong đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam).

Theo bà Hàn Ni, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam tố cáo bà có hành vi vu khống, phá hoại quỹ từ thiện “Hằng Hữu”.

“Bà Hằng gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan, đơn vị. Sau đó, các cơ quan, đơn vị đã chuyển đơn của bà Hằng đến Công an TP.HCM xác minh, làm rõ”, bà Hàn Ni chia sẻ.

Bà Đặng Thị Hàn Ni. Ảnh: Facebook nhân vật.

Trước đó, tháng 10/2021, bà Hàn Ni gửi đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi Vu khống, Làm nhục người khác, Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bà Hàn Ni cho rằng trong các buổi livestream, bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên cáo buộc bà Hàn Ni nhiều vấn đề... “Tôi khẳng định tất cả điều bà Hằng nói về tôi trong các buổi livestream là vu khống. Bà Hằng sử dụng hình ảnh vợ chồng tôi để xuyên tạc, bịa đặt nhằm làm nhục tôi. Tôi tin vụ việc sớm được sáng tỏ”, bà Hàn Ni nêu trong đơn.

Sau khi bà Hàn Ni tố cáo, đề nghị khởi tố bà Hằng thì người phụ nữ này liên tục bị đe dọa từ những người tự xưng là fan của bà Hằng. Chiều 21/11/2021, bà Phương Hằng tiếp tục livestream và đe dọa bà Hàn Ni rằng sẽ “truy cùng đuổi tận” người này. Sau đó, bà Hàn Ni gửi đơn đến Công an TP.HCM đề nghị xử lý bà Hằng về hành đe dọa giết người.

Sáng 22/3, bà Hàn Ni đang đi ăn sáng trước cửa nhà thì bị 4 người lạ mặt chửi bới, xúc phạm, tấn công.

Công an tống đạt quyết định khởi tố bà Phương Hằng.

Thời gian qua, Công an TP.HCM tiếp nhận nhiều đơn của các cá nhân tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hôm 24/3, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự.

Công an TP.HCM xác định khoảng 1 năm qua, bà Hằng thông qua các tài khoản YouTube, Facebook, TikTok để livestream, đưa thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm đến uy tín, danh dự của nhiều tổ chức, cá nhân. Cơ quan chức năng nhiều lần mời bà Hằng làm việc, nhắc nhở nhưng Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam tỏ thái độ thách thức, coi thường công luận, tiếp tục phát ngôn vu khống, nhục mạ các cá nhân và tổ chức các hoạt động tụ tập đông người gây phức tạp về an ninh trật tự.

Hồi cuối tháng 3, bà Đặng Thị Hàn Ni cũng được Công an TP.HCM mời lên làm việc. Thời điểm đó, công an đề nghị nữ nhà báo cung cấp, bổ sung tài liệu, chứng cứ để làm rõ các yêu cầu của bà đối với bà Nguyễn Phương Hằng.