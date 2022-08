Công an làm rõ clip nữ sinh bị lột đồ, đánh đập ngay giữa đường

Đoạn clip ghi lại cảnh nữ sinh bị lột đồ, đánh đập ngay giữa đường trước sự chứng kiến của một số người khác.

Ngày 26/8, ông Phan Sỹ Châu, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hữu Trác, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, cho biết: “Họ nói học sinh trường mình, nhưng nhà trường chưa xem được đoạn clip nên chưa rõ, công an đang xác minh, làm rõ, bởi việc này liên quan đến danh dự học sinh. Hiện trường chờ thông tin chính xác từ phía công an. Vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục làm rõ”.

Trước đó, đoạn clip ghi lại cảnh nữ sinh lớp 11 lột đồ, đánh bạn ngay giữa đường trước sự chứng kiến của một số học sinh khác. Trong clip, cô gái bị bạn lột hết đồ, ngồi co ro bên vệ đường và sau đó xuất hiện nữ sinh mặc áo đồng phục tiến đến cầm tóc kéo ra giữa đường.

Nữ sinh mặc áo đồng phục túm tóc cô gái giật ngửa ra phía sau khiến nạn nhân nằm ngửa ra đường. Nữ sinh này còn dùng tay đánh vào mặt của cô gái đang trong tình trạng không mảnh vải che thân. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của một số nữ sinh khác, nhưng không ai vào ngăn cản. Nhiều người khi xem đoạn clip đã bày tỏ sự bức xúc, mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm.

Theo thông tin ban đầu, nữ sinh có hành vi đánh bạn được cho là đang học lớp 11, Trường THPT Lê Hữu Trác, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Còn cô gái bị đánh là học sinh của trường dân lập trên địa bàn huyện Hương Sơn.

Sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.