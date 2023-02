Công an khuyến cáo người dân không nên cho mượn căn cước gắn chip

Việc cho người lạ mượn, chụp, thuê, mua căn cước công dân, chứng minh nhân dân hay tài khoản ngân hàng có thể tiếp tay cho các loại tội phạm công nghệ cao gây án.

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết thời gian qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao địa phương này đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật sử dụng công nghệ cao. Nhờ đó, tình hình an ninh mạng cơ bản được bảo đảm.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này, Công an Lạng Sơn khuyến cáo người dân không nghe và tin lời hứa hẹn, dụ dỗ gửi tiền, tặng quà của những người lạ trên mạng xã hội; thận trọng trước những lời mời tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch điện tử, tiền ảo… để nhận lãi suất cao.

Hai nghi phạm vụ cá độ với số tiền 36,8 tỷ đồng bị Công an Lạng Sơn phát hiện. Ảnh: Bộ Công an.

Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu đăng nhập tài khoản trực tuyến cũng như mã OTP cho người nào gọi điện đến tự xưng là cán bộ ngân hàng, nhân viên công ty phát hành ví điện tử…

Khi nhận cuộc điện thoại tự xưng là cán bộ công an, tòa án hay VKS yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra, người dân cần báo cho công an địa phương hoặc gọi vào đường dây nóng của Công an Lạng Sơn (02053.858.999) để trình báo.

Ngoài ra, Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo mọi người tuyệt đối không cho người lạ mượn, chụp, thuê, mua căn cước công dân hoặc tài khoản ngân hàng nếu không có mục đích chính đáng; không chia sẻ hình ảnh căn cước, chứng minh nhân dân hay tài khoản ngân hàng lên mạng xã hội.

Trường hợp bị mất căn cước hay chứng minh nhân dân, chủ tài khoản cần báo ngay cho cơ quan chức năng để làm lại giấy tờ. Còn nếu phát hiện số căn cước công dân, chứng minh nhân dân của mình bị ai đó sử dụng trái phép để mở tài khoản ngân hàng hoặc đăng ký thuê bao trả sau, công dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng, nhà mạng để được hỗ trợ.

Công an Lạng Sơn cho hay trong năm 2022, lực lượng an ninh mạng triệt phá 64 vụ phạm pháp trên không gian mạng. Cơ quan điều tra khởi tố 3 vụ án với 17 bị can; điều tra làm rõ 30 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 14 tỷ đồng .

Lực lượng chức năng cũng phát hiện, xử lý và khắc phục 28 tài khoản, mật khẩu của một số cơ quan quản lý Nhà nước, trường học bị lộ lọt trên không gian mạng, rao bán trên các trang web đen.