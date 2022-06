Công an khám xét nhà ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh

Công an được điều động đến khu vực bên ngoài nhà riêng của cựu Chủ tịch Hà Nội khi Bộ Công an và các đơn vị liên quan tổ chức khám xét. Ảnh: Duy Anh.

Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Chu Ngọc Anh (nguyên Bộ trưởng Khoa học & Công nghệ, nguyên Chủ tịch Hà Nội), ông Phạm Công Tạc (nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ngoài ra, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với ông Nguyễn Thanh Long (nguyên Bộ trưởng Y tế) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo Bộ Công an, ông Chu Ngọc Anh đã vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao, quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm Covid-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Còn ông Nguyễn Thanh Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm Covid-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.