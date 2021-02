Công an Hà Nội xử lý 44 người đốt pháo dịp Tết

Dịp Tết Tân Sửu, cảnh sát phát hiện 36 vụ phạm pháp liên quan đến pháo, xử lý 44 người.

Công an Hà Nội cho biết trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu (29/12 - 5/1 âm lịch), cơ quan chức năng phát hiện 36 vụ vi phạm liên quan pháo nổ. Cảnh sát đã lập biên bản xử lý 44 người về hành vi tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, thu giữ hơn 14 kg pháo các loại.

Đáng chú ý, khi rà soát một số địa điểm ở các huyện Đông Anh, Gia Lâm và Sóc Sơn vào ngày 30 Tết, tổ kiểm tra thuộc Bộ Công an ghi nhận địa bàn hầu như không có tiếng pháo nổ.

Công an Hà Nội thu hơn 14 kg pháo lậu trong 7 ngày Tết. Ảnh minh họa: S.Đ.

Về tình hình trật tự an toàn giao thông dịp Tết, lực lượng CSGT xử lý 1.369 tài xế vi phạm luật, phạt hành chính gần 600 triệu đồng.

Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Công an Hà Nội đã thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng bệnh, nhất là liên quan đến trường hợp người Nhật Bản tử vong, dương tính với SARS-CoV-2.

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, công an TP không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, say rượu, bia khi làm nhiệm vụ; không có ai bị thương tích nghiêm trọng hay thiệt mạng do tai nạn giao thông; không có cảnh sát bị nhiễm Covid-19.

Sau Tết, Công an Hà Nội sẽ tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn không để các loại tội phạm gây án nguy hiểm hoạt động trở lại. Lực lượng chức năng tập trung trấn áp tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản hoạt động trên các phương tiện công cộng, nhà ga, bến tàu, sân bay.