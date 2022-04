Công an Hà Nội tiếp nhận vụ trưởng khoa bị tố cáo cưỡng bức cô gái

Đại diện Đại học Luật Hà Nội cho biết vụ việc có tính chất phức tạp. Hiện nay, Công an quận Hoàng Mai đã chuyển hồ sơ để Công an TP Hà Nội tiếp tục xác minh.

Ngày 4/4, xác nhận với Zing, lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã tiếp nhận hồ sơ vụ một trưởng khoa Đại học Luật Hà Nội bị tố cáo cưỡng bức cô gái tên H. (sinh năm 1998) từ Công an quận Hoàng Mai.

Cũng nhận được đơn tố cáo, Đại học Luật Hà Nội cho biết đơn vị đang xác minh sự việc theo quy định của luật.

“Vụ việc phức tạp, vẫn còn thời gian nên chưa có thông tin gì mới”, người phát ngôn của Đại học Luật Hà Nội nói và cho biết có nội dung xác minh do cơ quan chức năng thực hiện, cũng có một số nội dung được 2 đơn vị làm song song.

Trước đó, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh thông tin H. tố cáo bị ông T. (trưởng một khoa của Đại học Luật Hà Nội, kiêm Chủ tịch HĐQT một bệnh viên tư nhân) cưỡng bức, đánh đập, buộc cô phải đi tiếp khách.

Cô gái này cho rằng đầu năm 2020, ông T. đã chuốc rượu rồi cưỡng ép cô trong một chuyến du lịch. Đầu tháng 3, gia đình H. đã viết đơn tố giác gửi công an và các đơn vị chức năng.

Đại học Luật Hà Nội cho biết sau khi nhận được đơn tố giác, cơ quan này đã giao cho các đơn vị xác minh theo thẩm quyền. Trường kiên quyết xử lý vi phạm (nếu có), không né tránh, không bao che.

Ngoài ra, đại diện Đại học Luật Hà Nội cho biết ông T. có đơn xin nghỉ việc từ tháng 2. Nhà trường đang giải quyết việc này.

Về phía người tố cáo, từ ngày 13/3, H. tạm lánh tại một cơ sở Trung tâm Phụ nữ và Phát triển thuộc Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.