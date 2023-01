Công an Hà Nội khởi tố 18 bị can tại các trung tâm đăng kiểm

PC03 Hà Nội đã khởi tố 4 vụ án, 18 bị can tại các trung tâm đăng kiểm có sai phạm. Tổng số tiền các bị can và người liên quan thu lời và có dấu hiệu nhận hối lộ là hơn 18 tỷ đồng.

Tại họp báo chiều 14/1, đại tá Chu An Thanh (trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội) cho biết liên quan vụ án xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm, Cơ quan CSĐT (PC03) Công an Hà Nội đã rà soát ghi nhận tại địa phương này có 31 trung tâm đăng kiểm.

Trong đó, 6 trung tâm do Cục Đăng kiểm quản lý, 2 trung tâm do Sở GTVT quản lý, 3 trung tâm do Tổng công ty vận tải quản lý. 20 trung tâm còn lại do tư nhân xã hội hóa quản lý.

"Từ ngày 8/1 đến ngày 13/1, CQĐT đã phát hiện 9 vụ việc sai phạm tại 10 trung tâm đăng kiểm, gồm 2914D, 2918D, 3302S, 2923D, 2901S, 3301S, 2929D, 2906V, 2901V, 2903S", đại tá Thanh cho hay.

Trưởng phòng PC03 thông tin các lỗi phổ biến tại các trung tâm đăng kiểm trên gồm nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm với các phương tiện không đủ tiêu chuẩn. Số tiền nhận từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng với mỗi phương tiện.

Quá trình điều tra, PC03 đã khởi tố 4 vụ án và 18 bị can tại các trung tâm đăng kiểm về tội Nhận hối lộ. Trong đó, 3 bị can là giám đốc, một phó giám đốc và 14 đăng kiểm viên bị khởi tố. Ngoài ra, CQĐT tạm giữ 57 giám đốc, phó giám đốc và đăng kiểm viên để tiếp tục điều tra.

"Tổng số tiền các bị can và người liên quan thu lời là hơn 18 tỷ đồng ", đại tá Chu An Thanh nói và cho biết CQĐT đang tổng hợp số liệu, phân hóa vai trò các bị can để mở rộng vụ án.

Đại tá Chu An Thanh. Ảnh: H.L.

Trước đó, trưa 10/1, nhiều người mặc sắc phục cảnh sát xuất hiện tại khu vực Trạm đăng kiểm xe cơ giới 29-03S (thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam) trên đường Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm.

Theo ghi nhận của Zing, lực lượng chức năng dựng hàng rào phong tỏa quanh trạm đăng kiểm nêu trên. Cảnh sát giao thông cùng nhiều lực lượng yêu cầu hạn chế người ra vào.

Một số nhân chứng cho hay lực lượng chức năng có mặt tại Trạm đăng kiểm xe cơ giới 29-03S từ khoảng 10h cùng ngày. Sau đó, cảnh sát tiến hành phong tỏa nơi đây để khám xét, những phương tiện đến đây đăng kiểm được yêu cầu rời đi.

Những ngày qua, sai phạm tại hàng loạt trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM, Bắc Ninh, Bắc Giang bị cơ quan công an phanh phui. Nhiều bị can đã bị khởi tố, điều tra về tội Nhận hối lộ.

Vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm được Công an TP.HCM phát hiện từ tháng 10/2022. Khi đó, lực lượng CSGT TP.HCM đã chặn dừng xe tải 50H-100.20 trên đường để kiểm tra thành thùng và giấy kiểm định phương tiện.

Qua kết quả đo thành thùng phương tiện về chiều dài, rộng, cao và đối chiếu với sổ giấy kiểm định, phương tiện này không khớp với thông số kỹ thuật trên giấy kiểm định do Trung tâm kiểm định 62-03D cấp. Thấy có dấu hiệu tội phạm, Phòng PC08 lấy lời khai tài xế, chủ xe và phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ dấu hiệu sai phạm.

Cảnh sát phong tỏa từ xa quanh khu vực trung tâm đăng kiểm. Ảnh: Xuân Huy.

Mở rộng điều tra, Công an TP.HCM khám xét 12 trung tâm đăng kiểm, khởi tố hơn 50 bị can về các tội Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Giả mạo trong công tác.

Ngày 5/1, Công an TP.HCM tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 cán bộ của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Những người này gồm: Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng kiểm định xe cơ giới), Đặng Trần Khanh (Phó Trưởng phòng kiểm định xe cơ giới), Phạm Đức Ngọc (chuyên viên Phòng Kiểm định xe cơ giới) về tội Nhận hối lộ.