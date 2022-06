Công an gửi hình ảnh nhận dạng của Triệu Quân Sự cho người dân

Nhiều chốt chặn được bố trí ở các giao lộ cách trại giam T-974 hơn 10 km. Người dân tại huyện Thạch Thành lo lắng khi một tội phạm giết người lại vượt ngục.

Các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang truy tìm Triệu Quân Sự (sinh năm 1991, quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, bị án phạt tù chung thân) vừa trốn khỏi trại giam ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Ghi nhận của Zing lúc 2h ngày 1/6, đường sá tại huyện Thạch Thành im ắng, vắng bóng người. Lúc này chỉ còn lác đác vài thanh niên tan ca làm việc và các cơ sở lưu trú còn hoạt động.

Ngay trong đêm, UBND một số xã ở huyện Thạch Thành đã huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ và người dân chốt chặn các điểm. Công an đang phối hợp với đơn vị trại giam trích xuất camera an ninh tại địa phương để truy tìm phạm nhân.

Hình ảnh của Sự được cảnh sát gửi đến các hộ kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn. Ảnh: Hải Nam.

Ngồi trên vỉa hè trước nhà, Bùi Văn Đức (18 tuổi, ở thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, nhân viên quán bi-a) cho biết anh và người dân địa phương đều đã nắm được thông tin vụ việc qua báo chí, mạng xã hội và trực tiếp từ cán bộ chính quyền.

"Công an đến từng nhà để thông báo về một tù nhân nguy hiểm đang bỏ trốn. Họ cũng cho chúng tôi xem ảnh của Triệu Quân Sự để nhận dạng và đề nghị nếu phát hiện phải lập tức báo cho công an", Đức nói.

Ngay khi biết thông tin, Đức đã lên mạng tìm hiểu về Sự và biết những câu chuyện về phạm nhân này. "Tôi khá lo sợ vì hắn là người nguy hiểm. Giờ chúng tôi còn thức một phần vì sợ", Đức chia sẻ và cho biết đang khá hoang mang khi làm việc tại cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí đông người ra vào.

Đức và nhóm bạn ngồi trước cửa quán bàn tán về vụ việc. Ảnh: Hải Nam.

Trong khi đó, ông H.H., chủ một khách sạn ở thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, nói trại giam mà Sự bỏ trốn nằm cách khách sạn khoảng hơn 10 km. Và hiện lực lượng chức năng đang bố trí chốt chặn ở các điểm giao lộ.

"Khoảng 0h, tôi vẫn thấy cảnh sát có chốt 'mềm' ở ngã tư cách đây vài trăm mét. Trước đó vài giờ, công an đến từng hộ kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ kiểm tra xem Sự có lẩn trốn ở đây không. Đồng thời, họ cũng đưa hình ảnh của Sự để cảnh báo. Chân dung hắn ta cũng được công an thị trấn gửi vào tin nhắn của tôi", ông H. nói.

Chia sẻ thêm, vị chủ khách sạn cho hay thông tin Triệu Quân Sự vượt ngục được người dân tại địa bàn bàn tán rất nhiều, đa phần đều lo sợ. Bản thân ông cũng phải nghĩ một số phương án đề phòng, bảo vệ gia đình.

Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam ở xã Thành Long (khoanh đỏ) thuộc huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Google Earth.

Tối 31/5, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa phát thông báo khẩn về việc Triệu Quân Sự (32 tuổi, quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đã vượt ngục lúc 17h cùng ngày. Sự trốn khỏi Trại giam T-974 ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành, thuộc Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng. Nhà chức trách nhận định tù nhân này đang lẩn trốn trong khu dân cư.

Theo công an, Sự cao 1m6, sống mũi thẳng, da ngăm đen, nốt ruồi cách 1 cm ngay sau đuôi lông mày trái. Người dân khi phát hiện Sự không chủ động tiếp cận, cần báo ngay cho cơ quan chức năng qua số điện thoại: 098.373.6704 hoặc cơ quan công an, quân đội gần nhất.

Triệu Quân Sự là quân nhân Quân khu 1 (tỉnh Thái Nguyên). Trong thời gian công tác, Sự thường xuyên trộm cắp và đào ngũ khi là binh nhì. Năm 2012, Sự sát hại chủ quán cà phê ở quận Long Biên (Hà Nội) để cướp tài sản. Năm 2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên phạt Sự tù chung thân về các tội Giết người, Cướp tài sản và Đào ngũ. Triệu Quân Sự. Ảnh: Thanh Đức. Cuối năm 2015, khi chấp hành án phạt ở Quảng Ngãi, Sự đã vượt ngục. Sau khi bị bắt, năm 2016, Sự bị tuyên phạt 3 năm tù về tội Trốn khỏi giam và 3 năm tù tội Trộm cắp tài sản. Tổng hình phạt tù là chung thân. Đến chiều 3/6/2020, khi đang chấp hành án tù tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung, Quân Khu 5 (đóng tại Quảng Ngãi), Triệu Quân Sự trèo qua vọng gác, bám vào đường ống nước xuống đất trốn ra ngoài. Sự bị bắt sau 15 ngày lẩn trốn, khi đang ở một quán trò chơi điện tử tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quãng Nam. Tòa án Quân sự Quân khu 5 tuyên bị cáo Triệu Quân Sự 3 năm tù về tội Trốn khỏi nơi giam và 3 năm Trộm cắp tài sản, hình phạt chung cho cả 2 tội là 6 năm tù. Tổng hợp hình phạt, Triệu Quân Sự phải thi hành án chung thân.