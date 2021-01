Công an Đồng Tháp phá 2 sới bạc

Công an huyện Cao Lãnh và TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) đồng loạt triệt phá 2 sới bạc, bắt quả tang 29 người liên quan.

Trưa 9/1, Công an huyện Cao Lãnh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp, ập vào khu đất trống ở xã An Bình.

Tại hiện trường, cảnh sát bắt quả tang 15 người đang đá gà ăn tiền, tạm giữ hơn 50 triệu đồng, 11 xe máy, 12 điện thoại cùng các tang vật liên quan.

Nhóm người tham gia sới bạc ở huyện Cao Lãnh bị cảnh sát bắt quả tang. Ảnh: Phước Thanh.

Trưa cùng ngày, Công an phường 6 (TP Cao Lãnh) đã bắt quả tang 14 người tham gia đá gà ăn thua bằng tiền. Cảnh sát tạm giữ nhiều tang vật khác có liên quan.

Những người này sau đó được cảnh sát đưa về trụ sở lấy lời khai, phục vụ điều tra.