Công an Đồng Nai vây bắt gần 20 người mang hung khí đi hỗn chiến

Lê Văn Vàng cùng 19 người mang theo nhiều dao tự chế, chĩa ba mũi tụ tập tại gần cầu An Định chuẩn bị đi đánh nhau thì bị công an vây bắt.

Ngày 21/5, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự nhóm thanh niên mang theo hung khí chuẩn bị hỗn chiến trên địa bàn xã Tam An.

Theo thông tin ban đầu, lúc 1h30 ngày 20/5, nhận được tin báo từ người dân, lực lượng Công an xã Tam An cùng các đội nghiệp vụ Công an huyện Long Thành đã tổ chức ngăn chặn, vây bắt được 20 người mang theo nhiều hung khí nguy hiểm chuẩn bị đánh nhau.

Qua đấu tranh khai thác, nghi phạm khai nhận do có mâu thuẫn cá nhân với P.C.T. (41 tuổi, ngụ tại ấp 3, xã Tam An) nên Lê Văn Vàng (33 tuổi, ấp 2, xã Tam An, huyện Long Thành) sau khi uống rượu bia đã gọi điện thoại cho bạn rủ thêm người đến nhà anh P.C.T. để đánh nhau.

Công an lấy lời khai Lê Văn Vàng. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

Thời điểm trên, Lê Văn Vàng cùng 19 người mang theo nhiều dao tự chế, chĩa ba mũi tụ tập tại gần cầu An Định (ấp 3, xã Tam An, huyện Long Thành).

Quá trình tuần tra, lực lượng chức năng đã vây bắt được 20 người và nhiều hung khí gồm dao tự chế, chĩa ba mũi.... Nhóm này được đưa về trụ sở công an xã để lập biên bản ban đầu.

Sau đó, Công an huyện Long Thành đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 17 người để điều tra làm rõ, riêng 3 người do chưa đủ 16 tuổi nên không áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.