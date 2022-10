Công an Đồng Nai thành lập lực lượng tuần tra đặc biệt 161

Thành lập các tổ công tác 161, Công an tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu trấn áp tội phạm cướp giật đường phố, xử lý nghiêm tình trạng tụ tập đua xe, gây rối công cộng.

Tối 17/10, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ ra mắt lực lượng tuần tra vũ trang kết hợp kiểm soát đặc biệt mang tên tổ công tác 161.

Nói về lý do thành lập, đại tá Lê Quang Nhân, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết các loại tội phạm đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Nổi lên là các nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản, đặc biệt cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản. Một số băng nhóm tội phạm gây án trong thời gian dài nhưng có lúc chưa được phát hiện, bắt giữ kịp thời. Ngoài ra, tình trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép gây tâm lý lo lắng, bất an trong nhân dân.

Lực lượng 161 xuất quân làm nhiệm vụ. Ảnh: Lê Trai.

Bên cạnh đó, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, nhất là hành vi sử dụng rượu, bia, chất kích thích khi tham gia giao thông; tình trạng xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng vẫn lưu thông trên địa bàn.

Công an tỉnh Đồng Nai xác định một trong những nguyên nhân của thực trạng trên là do công tác tuần tra kiểm soát hiện nay đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập; công tác phối hợp giữa các lực lượng còn rời rạc, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn lực lượng công an tỉnh.

Để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra hỗn hợp các lực lượng (gọi tắt là 161).

Theo đại tá Nhân, tổ công tác 161 có tham giam của 6 lực lượng cảnh sát gồm hình sự, ma túy, cơ động, giao thông, trật tự, phản ứng nhanh và được phân thành 2 cấp. Lực lượng 161 được trang bị đầy đủ phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, có thẩm quyền kiểm tra tất cả các trường hợp có dấu hiệu vi phạm và ngăn chặn, can thiệp, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: Lê Trai.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho rằng việc thành lập tổ công tác 161 phù hợp với tình hình thực tiễn, nhằm răn đe, trấn áp các loại tội phạm.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu các tổ công tác 161 triển khai ngay hoạt động tuần tra, kiểm soát địa bàn theo các kế hoạch, phương án đã đề ra; tập trung phòng ngừa, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm đường phố, thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép.

Quá trình tổ chức thực hiện, các đơn vị phải đúc kết kinh nghiệm nhằm bổ sung, hoàn chỉnh quy trình, quy chế phối hợp giữa các lực lượng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, từng bước xây dựng thương hiệu lực lượng 161 thực sự là “quả đấm thép” của Công an Đồng Nai, là nỗi khiếp sợ của các loại tội phạm đường phố.

Bên cạnh đó, thiếu tướng Quang đề nghị các tổ công tác tuần tra phải đảm bảo an toàn lực lượng, tính mạng, sức khỏe của người dân tham gia lưu thông trên đường và cả người vi phạm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, trấn áp người có hành vi cản trở, chống người thi hành công vụ.