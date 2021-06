Công an dỏm bị bắt

Ngày 6/6, Đội Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Lạt đang tạm giữ Phạm Văn Thịnh (27 tuổi) để điều tra hành vi giả danh công an, lừa gạt người bán vé số kiếm tiền tiêu xài.

Công an TP Đà Lạt cho biết sáng 6/6, Thịnh mặc đồ công an cấp hàm trung uý (mua đồ trên mạng) rồi dọa nạt một người phụ nữ bán vé số khiến vợ chồng người này sợ hãi đưa cho anh ta một triệu đồng. Hành vi của Thịnh bị Công an phường 9, TP Đà Lạt bắt quả tang, giao Đội Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Lạt xử lý theo thẩm quyền.

Theo cơ quan điều tra, qua đấu tranh khai thác, Phạm Văn Thịnh khai nhận vào năm 2012, anh ta đi khám nghĩa vụ quân sự, muốn theo ngành công an nhưng không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ nên không được tuyển, sau đó làm việc tại Bảo Lộc.

Phạm Văn Thịnh.

Tháng 4/2021, Thịnh đặt mua bộ quân phục công an, cấp hàm trung uý.

Khoảng một tháng trước, Thịnh đi ngang đường Quang Trung (phường 9, TP Đà Lạt), thấy có một người phụ nữ bán vé số tại đây, nghĩ là có ghi số đề nên nảy sinh ý đồ mượn màu áo công an để dọa nạt kiếm tiền.

Thịnh đi đến gặp người phụ nữ và hỏi: "Có ai tới nhắc nhở chưa? Sao lại bán vé số ở đây?". Sau đó xin số điện thoại của người này rồi nói để mai gọi điện thoại làm việc về việc bán vé số.

Đến 8h ngày 6/6, Thịnh gọi điện thoại cho người này đến một quán cà phê trên đường Nguyễn Trãi, phường 9, TP Đà Lạt, nói: "Em làm bên hình sự tỉnh, nay quản lý địa bàn phường 9, em phụ trách ở đây, có đoàn đi kiểm tra thì báo để anh chị biết".

Nghe vậy hai vợ chồng (anh B.Q.T. và chị P.T.H., trú đường Nguyên Tử Lực, phường 8, TP Đà Lạt) đã bỏ vào sổ tay của Thịnh một triệu đồng. Đúng lúc đó một số cán bộ Công an phường 9 đi qua, phát hiện bắt quả tang.