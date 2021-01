Công an điều tra vụ nữ sinh lớp 7 tự sinh con trong nhà vệ sinh

Phó trưởng Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết vì em A.T. dưới 16 tuổi nên cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án.

Ngày 13/1, thượng tá Nguyễn Minh Hiệp, Phó trưởng Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết cơ quan này đang xác minh, làm rõ vụ nữ sinh lớp 7 tự sinh con trong nhà vệ sinh.

Phó trưởng Công an huyện Châu Đức cho biết em A.T. dưới 16 tuổi nên cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án. Tuy nhiên gia đình nữ sinh vẫn chưa hợp tác cung cấp thông tin.

"Gia đình bé gái chưa hợp tác cung cấp thông tin, nạn nhân mới sinh nên chúng tôi chưa thể làm việc", thượng tá Hiệp cho hay.

Trước đó, Công an xã Đá Bạc đã có báo cáo gửi Công an huyện Châu Đức về trường hợp nữ sinh A.T., học lớp 7 trường Võ Trường Toản (sinh năm 2006), sinh con tại nhà.

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo UBND xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết em T. quen biết một một thanh niên ở xã Suối Nghệ qua mạng xã hội. Sau đó, hai bên hẹn nhau và đi nhà nghỉ.

Em T. mang thai nhưng gia đình không phát hiện sự việc cho đến khi thiếu nữ này sinh con.

Vị này cho hay nam thanh niên đã đến thỏa thuận về tiền nuôi dưỡng hai mẹ con em T.

Trước đó, khuya 3/1, em T. tự sinh một bé gái trong nhà vệ sinh. Lúc này, gia đình mới phát hiện và đưa hai mẹ con đến Trung tâm Y tế huyện Châu Đức. Hiện, hai mẹ con em T. đã được gia đình đưa về nhà chăm sóc.