Công an điều tra vụ nữ diễn viên bị lộ clip 'nóng' dài 8 phút

Lãnh đạo Công an Hà Nội đang chỉ đạo điều tra vụ một nữ diễn viên lộ clip nhạy cảm ngày 27/5.

Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, chiều 28/5 cho biết đang điều tra, xác minh vụ clip nóng được phát tán trước đó một ngày.

Clip dài khoảng 8 phút, ghi lại cảnh ân ái giữa một cặp đôi và thu hút rất nhiều lượt chia sẻ, bình luận.

Một trong hai người trong đoạn video được xác định tên V.T.A.T (23 tuổi), hiện là diễn viên, từng đóng một số phim truyền hình và đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020.

Zing đã nhiều lần liên lạc với T. nhưng chưa nhận được phản hồi.

Trao đổi với Zing, thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Công an Hà Nội cho biết Công an TP đã chỉ đạo xác minh vụ việc. Trước thông tin clip nóng của diễn viên T. bị phát tán sau khi cô làm việc với cán bộ công an phường, ông Tuấn cho biết sẽ cho điều tra làm rõ.

"Nếu phát hiện sai phạm, Công an TP sẽ xử lý nghiêm", Phó giám đốc Công an Hà Nội nói.