Công an điều tra vụ nam sinh bị cướp tài sản trong KTX ở TP.HCM

Tại cơ quan điều tra, nam sinh viên trong đoạn clip bị cướp ở ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM khai báo vòng vo, chưa đúng sự thật nên công an đang tiếp tục điều tra, xác minh.

Ngày 22/2, nguồn tin từ Công an thành phố Dĩ An (Bình Dương) cho biết đơn vị này đã phối hợp Công an phường Đông Hòa mời nam sinh xuất hiện trong clip bị cướp tài sản tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM lên làm việc.

Ký túc xá khu B, Đại học Quốc gia TP.HCM xảy ra vụ việc. Ảnh: A.H.

Tại cơ quan điều tra, nam sinh này khai báo vòng vo, chưa đúng sự thật nên lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra.

“Nội dung dùng vũ lực để chiếm đoạt tài sản của nam sinh viên là chưa rõ ràng. Bị hại khai báo chưa đúng sự thật nên công an đang làm rõ”, một cán bộ công an nói.

Tối 21/2, đoạn clip dài hơn 2 phút quay lại cảnh một nam sinh viên tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM, phường Đông Hòa (thành phố Dĩ An) bị cướp tài sản lan truyền trên mạng xã hội.

Trong clip, nam sinh viên không mặc áo, bị trói, nhốt ở cầu thang. Khi được bảo vệ phát hiện và giải cứu, nam sinh viên cho biết bị cướp nhưng không nhìn rõ mặt người gây ra vụ việc.

“Tôi chỉ nhớ dáng kẻ cướp hơi gầy. Khi tôi vừa ra khỏi thang máy lầu 2 thì bị bịt miệng, kéo ra cầu thang bộ. Cướp giật ba lô rồi trói tôi lại nhưng chỉ lấy đi một điện thoại. Ví tiền và laptop vẫn còn” nam sinh viên nói trong clip.

Điện ban quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết clip trên được quay tại nhà nhà B4 của ký túc xá khu B. Đơn vị này đang làm việc với cơ quan điều tra và các bên liên quan để xác minh.