Công an điều tra vụ cháy trụ sở UBND xã khiến sổ sách bị thiêu rụi

Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My giao lực lượng chức năng sớm làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại trụ sở UBND xã Trà Tập khiến nhiều sổ sách tại đây bị thiêu rụi.

Ngày 1/7, Công an huyện Nam Trà My, Quảng Nam cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra vụ cháy trụ sở UBND xã Trà Tập xảy ra tối 29/6 khiến toàn bộ sổ sách, nhiều máy móc quan trọng bị thiêu rụi.

Khoảng 22h ngày 29/6, người dân địa phương phát hiện đám cháy xảy ra tại nhà làm việc UBND xã Trà Tập. Nhiều người hô hoán nhau dập lửa, tuy nhiên do có nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa bùng phát và nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ dãy nhà làm việc rộng khoảng 600 m2.

Vụ cháy trụ sở UBND xã Trà Tập khiến sổ sách, máy móc tại đây bị thiêu rụi. Ảnh: H.T.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nam Trà My và Ban Chỉ huy quân sự huyện Nam Trà My đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng tại chỗ và người dân tham gia dập lửa. Đến khoảng 1h ngày 30/6, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Ông Hồ Văn Níp, Chủ tịch UBND xã Trà Tập, cho biết vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ dãy nhà làm việc, máy tính cùng nhiều tài liệu, sổ sách làm việc bị thiêu rụi.

Tại cuộc họp với UBND huyện Nam Trà My chiều 30/6 UBND xã Trà Tập kiến nghị UBND huyện cho phép được sử dụng các nguồn dự phòng để sửa chữa máy móc, thiết bị văn phòng bị hư hỏng do vụ cháy để kịp thời xử lý công việc trong thời gian tới. Trước mắt UBND xã xin chuyển về nhà đa năng để làm việc tạm thời, chờ giải phóng mặt bằng để xây dựng trụ sở mới.

Trụ sở UBND xã Trà Tập hư hỏng sau vụ cháy. Ảnh: H.T.

Ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, cho biết huyện đã chỉ đạo các cơ quan làm việc trên địa bàn huyện cần tập trung cảnh giác, rút kinh nghiệm sau vụ cháy.

Ông Dũng yêu cầu xã Trà Tập cần trang bị lại tài sản máy móc và những thứ cần thiết, nhất là thiết bị công nghệ thông văn phòng tin phục vụ cho công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trong thời gian tới, thống kê cụ thể thiệt hại tài sản, quan trọng nhất là giấy tờ tài liệu, hồ sơ cán bộ công chức.