Công an điều tra nguyên nhân bé trai 7 tuổi tử vong tại nhà riêng

Công an huyện Nam Đàn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An điều tra nguyên nhân bé trai 7 tuổi tử vong tại nhà riêng.

Chiều 31/8, lãnh đạo UBND xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) cho biết cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc cháu bé tử vong trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h ngày 30/8, cháu N.N.H. (SN 2015, trú tại xã Kim Liên) được người thân phát hiện tử vong tại nhà riêng. Nhận được tin báo, Công an huyện Nam Đàn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân khiến cháu H. tử vong. "Nguyên nhân dẫn đến cái chết đau lòng của cháu H. phải chờ cơ quan công an điều tra, kết luận", vị lãnh đạo này nói.

