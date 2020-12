Công an đến tận thôn, xóm để cấp căn cước công dân gắn chip

Phó giám đốc Công an Hà Nội khẳng định lực lượng chức năng sẽ đưa thiết bị công nghệ về cụm dân cư, thôn, xóm để cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân.

Sáng 31/12, Công an thành phố Hà Nội bắt đầu triển khai cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học và các khu dân cư.

Ngoài thành lập các tổ lưu động để cấp thẻ, lực lượng chức năng cũng tiếp nhận hồ sơ (tối thiểu 10 tiếng mỗi ngày) để cấp CCCD mẫu mới tại các trụ sở công an cấp huyện.

Trao đổi với Zing, đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết để thực hiện cấp, đổi thẻ CCCD gắn chip, lực lượng công an sẽ sử dụng công nghệ hiện đại trong việc thu thập vân tay, phục vụ cho cấp mẫu thẻ mới.

"Với công nghệ cũ, người dân đi làm thẻ mất gần 20 phút, nhưng với công nghệ mới, công dân làm thẻ căn cước chỉ mất 5-7 phút cho mỗi trường hợp", đại tá Ky nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky khẳng định Công an Hà Nội sẽ cấp CCCD cho người ngoại tỉnh. Ảnh: Hồng Quang.

Theo ông Ky, mọi công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đều có quyền được cấp CCCD. Tại Hà Nội, Phó giám đốc công an thành phố khẳng định trong đợt ra quân lần này, cơ quan công an sẽ cấp CCCD cho cả những người không có hộ khẩu Hà Nội.

"Công dân đã đăng ký tạm trú hay người ở các tỉnh, thành khác đều có thể làm CCCD tại Hà Nội do hệ thống dữ liệu đã được đồng bộ", Phó giám đốc Công an Hà Nội nói.

Cũng theo đại tá Ky, Công an Hà Nội đặt mục tiêu từ 31/12/2020 đến 30/6/2021 sẽ cấp khoảng 2,5 triệu thẻ CCCD gắn chip. Để đạt được điều này, lãnh đạo công an thành phố chia sẻ lực lượng chức năng sẽ tổ chức cấp CCCD lưu động.

Cụ thể, cảnh sát sẽ linh hoạt, mang thiết bị cấp thẻ đến tận thôn, xóm và cụm dân cư để trực tiếp cấp CCCD cho người dân từ sáng cho đến 22h trong ngày. Với những khu vực đi lại khó khăn, lực lượng công an sẽ có phương án khắc phục riêng.

Thẻ CCCD mã vạch đang được sử dụng. Ảnh: N.H.

Bộ Công an cho biết từ ngày 1/1/2021, công an trên toàn quốc sẽ đồng loạt thực hiện cấp, đổi thẻ CCCD gắn chip. Trên mẫu thẻ mới, các thông tin như họ tên, ngày sinh, giới tính, quê quán hay quốc tịch đều được in song ngữ (gồm tiếng Việt và tiếng Anh).

Điểm mới của mẫu thẻ căn cước sắp ban hành so với thẻ cũ là mặt sau của thẻ mới được tích hợp chip điện tử, dòng mã ICAO (mã của Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế) và mã QR.

Trong đó, chip điện tử có thể lưu trữ khoảng 20 trường dữ liệu cá nhân, có chữ ký số và khả năng lưu trữ sinh trắc học (vân tay). Chip có độ bảo mật cao nên rất khó làm giả. Bộ Công an đặt mục tiêu cấp khoảng 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip trước ngày 1/7/2021.

Theo quy định của Luật Căn cước công dân, người từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ căn cước công dân. Loại giấy tờ này phải đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.