Công an Đắk Nông nói về vụ hơn 100 người Trung Quốc ở dự án điện gió

Hơn 100 lao động Trung Quốc chưa được cấp giấy phép nhưng vẫn đến các dự án điện gió ở huyện Đắk Song làm việc.

Ngày 17/6, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo, cung cấp một số thông tin về các dự án điện gió trên địa bàn.

Đại tá Hồ Quang Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết hiện có 112 người Trung Quốc đang làm việc tại 3 dự án điện gió ở huyện Đắk Song. Tất cả người nước ngoài này được cấp hộ chiếu, giấy tờ xuất nhập cảnh do Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cấp theo quy định.

Trong đó, 5 thị thực có thời hạn trên 3 tháng; 98 thị thực có thời hạn dưới 3 tháng và 9 thị thực có thời hạn dưới 1 tháng.

Đại tá Hồ Quang Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.N.

“Khi nhập cảnh, tất cả người này thực hiện đầy đủ thủ tục về phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định pháp luật”, đại tá Thắng thông tin.

Cũng theo đại tá Thắng, hiện số người lao động trên làm việc tại khu nhà điều hành các dự án điện gió. Sau giờ làm việc, những người này lưu trú tại các nhà nghỉ trên địa bàn xã Nam Bình và thị trấn Đức An, huyện Đắk Song.

Công an tỉnh Đắk Nông cũng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Đắk Song phối hợp với lực lượng biên phòng thường xuyên kiểm tra, quản lý người ra vào khu vực biên giới và làm việc tại dự án.

Đại tá Thắng khẳng định đến nay tất cả người lao động nước ngoài đang làm việc tại các dự án điện gió nhập cảnh đúng quy định, chưa phát hiện các hoạt động vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia.

Trong khi đó, ông Nguyễn Công Tự, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông, cho biết tất cả lao động Trung Quốc chưa được cấp giấy phép làm việc trên địa bàn. Sau khi báo chí phản ánh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã thành lập đoàn kiểm tra và yêu cầu đơn vị sử dụng số lao động trên bổ sung hồ sơ đề nghị cấp phép.

“Đơn vị sử dụng lao động hứa trước ngày 21/6 sẽ gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cho số lao động Trung Quốc này. Sau khi có hồ sơ, sở sẽ tập hợp trình UBND tỉnh cấp giấy phép đối với số lao động trên”, ông Tự nói.