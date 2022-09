Công an chính quy về xã, Hải Dương chi 900 tỷ xây 193 trụ sở

Tỉnh Hải Dương xây dựng 193 nhà công an xã, quy mô 3 tầng, màu vàng, quốc huy nổi bật để người dân từ xa có thể nhận diện nhanh, dễ liên hệ công tác.

Hải Dương là tỉnh đầu tiên trên cả nước thực hiện Đề án Xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã, tách rời khỏi đề án đưa công an chính quy về xã trước đó.

Trụ sở mới của Công an phường Tứ Minh, cơ sở làm việc được xây sớm nhất tỉnh Hải Dương.

Chi gần 900 tỷ xây trụ sở cho công an xã

Tính đến nay, Công an tỉnh Hải Dương đã điều động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã tại 188/188 xã, phường, thị trấn.

Công an chính quy về xã, tự túc mọi sinh hoạt để phấn đấu công tác gần dân hơn.

Sau khi hoàn thiện nhân sự, những cán bộ luân chuyển đều thuộc diện xa nhà, vấn đề chỗ ăn chốn ở để lực lượng yên tâm làm nhiệm vụ trở nên cấp bách.

Không có trụ sở, Công an phường Nhị Châu, TP Hải Dương nhiều năm đi thuê nhà dân để làm việc.

Trước thực trạng đó, Công an tỉnh Hải Dương đã chủ động xin ý kiến cấp trên, lập đề án Xây trụ sở cho Công an xã chính quy.

Ngôi nhà đi thuê với giá 5 triệu/ tháng của Công an phường Nhị Châu, TP Hải Dương.

Trao đổi với VietNamNet, thượng tá Bùi Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, chia sẻ: Tỉnh đã quyết định chi gần 900 tỷ đồng , bố trí quỹ đất thuận lợi nhất để thực hiện đề án. Điều đó đã góp phần quan trọng vào việc đảm bảo cơ sở vật chất, ổn định tư tưởng, đáp ứng yêu cầu chiến đấu của lực lượng công an trong tình hình mới.

Thượng tá Bùi Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Hải Dương tự hào về điểm sáng trong việc chính quy lực lượng công an xã.

Với tinh thần cấp thiết, đề án chia thành 3 giai đoạn. Năm 2021, tỉnh cấp đất, cấp kinh phí cho xây mới, nâng cấp 25 trụ sở. Giai đoạn 2022 và 2024, sẽ tiếp tục xây dựng 126 trụ sở, còn 42 đơn vị nữa sẽ hoàn thiện vào năm 2025.

“Để có trụ sở làm việc cũng như nơi ăn ở cho chiến sĩ mang tính lâu dài, tỉnh đã dành quỹ đất 1.000-1.500 m cho mỗi trụ sở. Khu nhà làm việc có diện tích sàn xây dựng 400-600 m, số còn lại làm các công trình phụ trợ, khuôn viên…”, thượng tá Hùng nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Xuân Thăng cho biết chính quyền tỉnh Hải Dương nhất trí, ủng hộ cao và tâm huyết với đề án xây trụ sở mới cho công an xã. Khi đưa cả nghìn người về xã thì vấn đề nơi ở, nơi làm việc độc lập, đồng bộ trở nên cấp thiết.

Thời gian qua tỉnh Hải Dương ghi nhận hiệu quả về đảm bảo an ninh xã hội, công tác phòng ngừa tội phạm được nâng cao rõ rệt khi chính quy hóa lực lượng công an.

Lực lượng công an chính quy đang hướng dẫn người dân làm căn cước gắn chíp trong điều kiện chưa có trụ sở chính thức.

Theo ông Thăng, xây trụ sở công an xã trở thành nhiệm vụ ưu tiên, trọng tâm của tỉnh trong giai đoạn này, thể hiện sự ghi nhận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với lực lượng công an cấp cơ sở. Hy vọng khi được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, các các bộ, chiến sĩ tiếp tục bám sát nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm để đem lại đời sống bình yên cho nhân dân.

Rưng rưng cảm giác lần đầu có trụ sở mới

TP Hải Dương là đơn vị thực hiện sớm, mạnh nhất chính sách luân chuyển công an chính quy xuống xã, phường và cũng là đơn vị điển hình có nhiều nỗ lực trong việc xây trụ sở mới cho công an cơ sở.

Chủ tịch UBND TP Hải Dương Trần Hồ Đăng chia sẻ: Do yếu tố lịch sử để lại, điều kiện hạ tầng, kinh tế hạn hẹp, lâu nay công an phường xã làm việc trong điều kiện khó khăn. Vì thế khi có chủ trương từ tỉnh, TP Hải Dương đã phối hợp với các cấp để nhanh chóng rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất cũng như ngân sách để nhanh chóng triển khai.

Chủ tịch UBND TP Hải Dương Trần Hồ Đăng nói về sự nỗ lực để xây loạt nhà làm việc công an xã.

Theo ghi nhận của PV tại Công an phường Tứ Minh, trụ sở cũ nhiều năm phải sử dụng tạm trong căn phòng cũ nhà công vụ phường, chung tường với nghĩa trang nhân dân Tứ Minh.

Phòng tiếp nhận tin báo hay nơi họp hành chỉ vọn vẹn 10 m2. Vì thế, mọi sinh hoạt của cán bộ phải xếp đặt khoa học, tiết kiệm từng diện tích nhỏ. Khu bếp cũng tạm nơi hiên nhà, trước khoảng sân nhìn thẳng ra nghĩa trang.

Công an phường Tứ Minh phải ở tạm tại căn phòng nhỏ, sát nghĩa trang.

Lãnh đạo Công an TP Hải Dương cho biết: “Nói là thành phố nhưng lực lượng công an cơ sở đa số phải ở nhờ một phần trụ sở của UBND phường, xã. Có nơi các chiến sĩ phải làm việc tạm tại góc nhà nằm ngay sát cạnh nghĩa trang. Nhiều đơn vị công an phường phải đi thuê lại nhà dân làm trụ sở".

Mỗi trụ sở có kinh phí xây dựng thấp nhất 5 tỷ, chưa tính tiền giải phóng mặt bằng, trích từ ngân sách địa phương. Trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, nội thất cho các đơn vị… để phục vụ nghiệp vụ của công an thì được Bộ Công an hỗ trợ.

Từ màu sắc, kiểu dáng hệ thống trụ sở Công an xã ở Hải Dương có thiết kế giống nhau.

Trưởng Công an xã Hoàng Hoa Thám (TP Chí Linh) Nguyễn Mạnh Dũng kể: “Khi anh em mới về địa bàn, nơi làm việc chỉ là 3 gian phòng, vỏn vẹn 20 m2, không có nơi nấu ăn, điều kiện sinh hoạt thiếu trước hụt sau.

Không có bếp, anh em bảo nhau quây tạm bằng bạt. Khi nhà làm việc mới được duyệt xây, chúng tôi phấn khởi lắm. Trụ sở xây xong khang trang, được phủ sơn vàng tươi mới, trên cao gắn quốc huy nổi bật, nhận diện rất rõ mỗi khi nhân dân có việc cần liên hệ, trình báo".

Nhiều ngày nay, khi trụ sở mới được xây xong, hàng loạt đơn vị công an xã được chuyển về làm việc trong cơ sở 3 tầng khang trang khiến các chiến sĩ rưng rưng cảm xúc. Đi cùng với trụ sở mới là trang thiết bị chiến đấu được bố trí đầy đủ, chuyên nghiệp.