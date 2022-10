Công an cảnh báo thanh, thiếu niên thích mang hung khí đi hỗn chiến

Khởi tố hàng chục người mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn, Công an huyện Hóc Môn cho thấy đơn vị này kiên quyết xử lý nghiêm các thanh, thiếu niên gây mất an ninh trật tự.

Công an huyện Hóc Môn cho biết thực hiện theo chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM, thời gian qua, đơn vị đã ngăn chặn, trấn áp, xử lý hàng chục thanh thiếu niên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Từ nay đến Tết Nguyên đán, Công an huyện Hóc Môn khẳng định sẽ tăng cường quân số tuần tra địa bàn, sẵn sàng trấn áp tội phạm. Đồng thời, đơn vị cảnh báo sẽ xử lý mạnh tay các trường hợp thanh, thiếu niên mang theo hung khí gây rối an ninh trật tự.

Đụng chuyện là mang mã tấu ra đường

Theo Công an huyện Hóc Môn, trước đó, trong vòng một tháng (tháng 8), đơn vị đã xử lý 2 nhóm thanh, thiếu niên mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Vụ thứ nhất xuất phát từ mâu thuẫn giữa Phương Tân Tiến và Sâm Lợi Hoàng (17 tuổi, ngụ quận 6). Sau khi tan làm, Tiến cùng Lương Cao Gia Hùng đi tìm Hoàng để giải quyết.

Bị nhóm Hoàng chặn đánh, Hùng kịp chạy vào công ty lẩn trốn còn Tiến bị thương tích nặng. Do đó, Tiến gọi điện rủ đồng bọn đi tìm nhóm Hoàng trả thù.

Cả nhóm Tiến chuẩn bị mã tấu, ba chĩa, dao phóng lợn chạy trên đường XTT 1-2, thì va chạm xe với một người đi đường. Tại đây, cả nhóm bị Công an xã Xuân Thới Thượng phát hiện, đưa về trụ sở. Một số khác bỏ chạy cũng bị Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hóc Môn truy bắt.

Các nghi phạm và hung khí bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Lê Trai.

Vài ngày sau, Công an huyện Hóc Môn lại bắt giữ 2 nhóm thanh, thiếu niên khác mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Cụ thể, Hứa Minh Nhật (18 tuổi) biết người bạn tên Phát xảy ra mâu thuẫn với Đỗ Anh Kiệt (18 tuổi). Nhật sau đó nhắn tin cho Kiệt để hòa giải giúp bạn, nhưng không thành nên hẹn đối phương gặp mặt giải quyết.

Hai thanh niên sau đó rủ rê thêm nhiều người mang theo hung khí đến khu vực Đồng Bà Canh, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, để đánh nhau.

Khi gặp mặt, Nhật và Kiệt xông vào đánh tay đôi. Sau đó, các thành viên 2 nhóm truy đuổi nhau, nhưng may mắn không có người bị thương. Trên đường rút lui, nhóm Nhật bị tổ công tác 363 của Công an huyện phát hiện bắt giữ.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hóc Môn truy xét, bắt hết các thành viên của nhóm Kiệt.

Liên quan đến 2 vụ việc trên, đến nay Công an huyện Hóc Môn đã khởi tố, bắt tạm giam 27 người về tội Gây rối trật tự công cộng.

Không nghĩ mang hung khí ra đường là phạm pháp

Công an huyện Hóc Môn cho biết thời gian qua, tổ công tác 363 tăng cường công tác đã tuần tra, xử lý, phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhiều vụ thanh, thiếu niên mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

“Có những mâu thuẫn rất nhỏ như chuyện ở trường, bình luận trên Facebook nhưng các em không bình tĩnh xử lý, dẫn đến những hậu quả không ai mong muốn”, đại diện Công an huyện Hóc Môn chia sẻ.

Theo Công an huyện Hóc Môn, những thanh, thiếu niên khi bị bắt không nhận thức được hành vi của mình là phạm pháp và gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho xã hội. Họ cho rằng hành động tụ tập, mang hung khí đi đánh nhau nhưng chưa để lại hậu quả nghiêm trọng chỉ bị xử lý hành chính. Đến khi bị bắt tạm giam, nhiều bị can bật khóc. Họ ăn năn, hối hận nhưng khi đó đã muộn.

Các nghi phạm mang hung khí ra đường bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngoài ra, một số thanh thiếu niên vướng vào pháp luật một phần là thiếu sự quan tâm, giáo dục từ gia đình; hay một số khác do chơi với bạn bè xấu bị rủ rê, lôi kéo.

“Một số em không làm chủ được hành vi. Khi bị bạn xấu kích bác liền hành động sai trái, dẫn đến vi phạm pháp luật và ảnh hưởng đến tương lai sau này. Do đó, các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn, nhận diện bạn bè của con em để có những lời khuyên răn hợp lý”, đại diện Công an huyện Hóc Môn chia sẻ.